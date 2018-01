publié le 30/01/2018 à 06:45

Trois mois après le lancement particulièrement attendu de l'iPhone X, les rumeurs vont déjà bon train sur la prochaine génération d'iPhone. Au fil de leurs premiers rapports, les analystes les plus respectés de l'univers Apple ont commencé à esquisser les contours des futurs produits phares du groupe.



Les prédictions hésitent pour l'instant sur le nombre d'iPhone qui seront commercialisés dans l'année. Mais certaines tendances se dessinent. Apple devrait ainsi continuer de cibler le haut de gamme en remplaçant l'iPhone X par des modèles héritant de ses meilleures fonctionnalités.



Selon Ming-Chi Kuo, de KGI Securities Research, trois nouveaux modèles doivent redéfinir la gamme de smartphones d'Apple cet automne. L'analyste mise sur la sortie de deux iPhone inspirés de l'iPhone X et d'un iPhone d'entrée de gamme. Les deux descendants de l'iPhone X seraient proposés avec des écrans OLED de 5,8 et 6,5 pouces. L'iPhone 9 serait quant à lui équipé d'un écran LCD de 6,1 pouces quasiment sans bordures.

Trois ou quatre iPhone cet automne

Les trois appareils profiteraient du système True Depth, de la technologie Face ID et de la fonction Animojis. Les deux iPhone OLED embarqueraient des batteries avec une capacité 25% supérieure à celle de l'iPhone X. L'iPhone LCD profiterait lui d'une batterie classique légèrement inférieure à 3.000 mAh. Il serait commercialisé à un prix compris entre 700 et 800 dollars aux États-Unis.

Selon Digitimes, ce ne sont pas trois mais quatre iPhone qui pourraient être en préparation chez Apple. Luke Lin, l'analyste du site spécialisé taïwanais indique dans une note publiée vendredi 26 janvier que deux appareils à écran LCD et deux appareils à écran OLED sont prévus pour cet automne. Les deux premiers bénéficieraient d'une diagonale de 5,8 et 6,1 pouces, les deux autres de 6,1 et 6,5 pouces.



Les quatre modèles hériteraient des fonctionnalités et du design de l'iPhone X. On retrouverait donc un écran bord à bord, une encoche pour les capteurs du dispositif True Depth, la reconnaissance faciale Face ID et la charge sans-fil. L'analyste tempère néanmoins sa prédiction en estimant qu'Apple pourrait aussi ne proposer qu'un seul modèle OLED.

Une mise à jour de l'iPhone SE au printemps ?

L'arrivée d'un nouvel iPhone SE, deux ans après sa sortie, est une piste qui revient aussi régulièrement ces dernières semaines. Selon Digitimes, toujours, Apple pourrait commercialiser un nouvel iPhone d'entrée de gamme avant l'été.



Ce modèle pourrait bénéficier de la charge sans-fil et donc être recouvert de verre, un matériau indispensable au fonctionnement de la charge par induction. Mais il ne serait pas doté du capteur 3D de l'iPhone X en façade. Une mise à jour de l'iPhone SE est peu probable selon Ming-Chi Kuo, qui estime qu'Apple aura déjà fort à faire avec la refonte de sa flotte haut de gamme à l'automne.