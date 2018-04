publié le 10/04/2018 à 11:11

La conscience écologique jusqu'au bout de la culotte. Comment adapter son mode de vie éthique à un phénomène aussi naturel que celui des règles ? Comment se protéger des fuites de sang lorsque on ne maîtrise pas le flux instinctif, ou que l'on a envie de minimiser ses déchets, son impact sur l'environnement comme sur sa santé ?



Depuis une poignée d'années, les produits touchant aux menstruations connaissent une seconde vie depuis que des entrepreneures se sont intéressées au sujet. Elles ont saisi les enjeux derrière le monopole des entreprises qui cachent à leurs clientes la composition de leurs tampons et serviettes hygiéniques, se sont informées des risques du syndrome du choc toxique et veulent créer et proposer de meilleurs produits pour les femmes.

La dernière entreprise en date s'appelle Jho. Cette marque de protections hygiéniques commercialise des tampons, serviettes hygiéniques et protège-slips biologiques. Tour d'horizon de l'ensemble des offres qui existent sur le marché.

1. Jho, nouvelle marque bio et éthique

"Une marque de tampons et serviettes hygiéniques en coton bio. 0% produit toxique", c'est la promesse de Jho, nouvelle marque lancée ce lundi 9 avril par Dorothée Barth et Coline Mazeyrat.



Les produits bénéficient du label GOTS (Global Organic Textil Standard, un label délivré par une organisation indépendante) et sont disponibles à la vente en ligne à l'unité ou via un système d'abonnement (6,50 euros la boîte de tampons ou serviettes).



Comme le souligne un article de Cheek Magazine, Dorothée Barth et Coline Mazeyrat travaillent également avec l'ONG Gynécologie Sans Frontières et l'association W4. Objectifs : "soutenir les femmes migrantes sans abri" et participer à "un programme d’éducation à la santé et aux règles d’hygiène" au Cameroun.

Une autre jeune pousse française s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale dans ce domaine : My Holy. Cette entreprise, co-fondée par Fiona Picot, propose elle aussi des tampons 100% coton biologiques à l'emballage pop et un poil régressif à vous faire livrer chez vous. 6 euros la boîte classique, 5 euros la recharge.

2. Dans ma culotte ou Plim, la serviette réutilisable

Pour celles qui sont déjà dans une démarche de réduction de leurs déchets (ou qui souhaitent s'y mettre), il existe les serviettes hygiéniques réutilisables, le tout également en coton biologique certifié.



Les marques Dans ma culotte et Plim proposent une sélection de serviettes aux couleurs funcky et de différentes tailles (de 15 à 19 euros l'unité) pour répondre au mieux aux intensités des flux selon la période de votre cycle.

3. Modibodi, pour des sous-vêtements anti-fuite

Des sous-vêtements absorbant le flux menstruel ? Il fallait y penser ! La marque australienne Modibodi propose une large gamme de culottes, strings et maillots de bain pouvant retenir vos règles à la manière d'une serviette hygiénique... le tout en réduisant considérablement vos déchets.



Selon leur épaisseur, ces sous-vêtements vendus entre 20 et 28 euros gardent plus ou moins de quantité de flux et s'adaptent à toutes les formes. Ils ont une durée de vie estimée par l'entreprise entre 6 mois à 2 ans. D'où l'importance d'y prendre soin pour une utilisation longue durée.

