publié le 23/03/2017 à 09:13

Vous ne savez pas de quoi il pourrait bien manquer. Vos rapports sexuels sont torrides, réguliers, explosifs. Vous le voyez à la manière dont son visage se tord lorsqu'il est au-dessus de vous et à son insatiable appétit : au lit, tout roule. Pourtant, il n'a pas abandonné une bonne vieille habitude de célibataire : celle, de temps en temps, de se faire plaisir tout seul.



Si la masturbation reste un éternel tabou, elle n'a plus rien de secret. On sait qu'elle se pratique - en cachette - chez la plupart de nos proches. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Malgré tout, même si se masturber ne le rendra pas sourd (comme on a pu le croire dans un passé plus ou moins lointain), cette pratique n'est pas exempte de toutes conséquences. Sur vous.

Vous avez beau vous dire que c'est son intimité, qu'il a le droit de se toucher et que vous ne pouvez pas interférer entre lui et son meilleur ami, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si ces orgasmes solitaires ne trahiraient pas un manque. Afin de prouver une bonne fois pour toutes que masturbation n'est pas synonyme de misère sexuelle, Girls a demandé à trois garçons pourquoi ils continuent à se toucher lorsqu'ils sont en couple.

Martin : "Ce sont deux plaisirs très différents"

"Bien que ma vie sexuelle soit plutôt active je me masturbe quasiment une fois par jour. C'était également le cas lorsque j'étais en couple. Cela ne signifie pas que je ne suis pas satisfait ; ce sont simplement deux plaisirs très différents.



Quand tu te masturbes, tu es tranquille : tu le fais quand tu veux et tu prends autant de temps que tu le souhaites. Tu ne réponds qu'à tes propres exigences. Personne ne t'impose quoi que ce soit. Tu es maître de ton propre désir et c'est très confortable. En plus, ça m'aide à m'endormir.

La masturbation et le sexe en couple sont complémentaires : l'un ne remplace pas l'autre. Lorsque je me masturbe, c'est souvent devant du porno. Cela permet une nouveauté permanente : je n'aime pas voir toujours le même corps. C'est un problème chez moi. Dans le porno, les corps sont toujours nouveaux et c'est grisant."

Yohan : "Le sexe appelle le sexe"

"Je me masturbe moins quand je suis en couple mais je n'arrête pas totalement. C'est moins bien que faire l'amour mais je trouve que le sexe appelle le sexe : tu n'as jamais autant d'appétit que lorsque tu couches avec quelqu'un régulièrement. Alors quand tu es seul, tu te touches.

Pour moi, continuer à se masturber alors qu'on est en couple trahit l'inverse d'une insatisfaction : au contraire, c'est plutôt parce que la fille t'excite trop. Même s'il faut être honnête : quand tu te masturbes, tu ne penses pas qu'à elle. Finalement, tu penses à elle en te touchant principalement quand tu n'as pas encore couché avec elle. Et ensuite, quand tu ne peux plus. Souvent, je regarde du porno. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. C'est abrutissant et pas si excitant. Tu recherches simplement le bien-être. C'est un moyen de se détendre."

Dylan : "Cela m'arrive si ma copine et moi sommes loin l'un de l'autre"

Je ne me masturbe pas beaucoup. Encore moins depuis que je suis en couple. Mais cela m'arrive malgré tout si ma copine et moi sommes loin l'un de l'autre pendant une période. Mes sources d'inspiration varient : parfois je regarde du porno, parfois je pense à ma copine, parfois je regarde du porno en pensant à ma copine...



Quand je la vois, en revanche, je ne me touche pas. Il faut qu'il y ait un manque. Ce n’est pas une addiction, ce n'est pas machinal. Comme l'envie est comblée je n'ai pas besoin de me faire plaisir tout seul. Il s'agit de satisfaire ses pulsions.



Tous les prénoms ont été modifiés.