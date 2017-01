Les femmes étaient à l'honneur le 4 novembre dernier pour parler de leur parcours, leurs engagements et leur vision d'une société où les hommes et les femmes seraient égaux entre-eux (le rêve).

par Arièle Bonte publié le 05/01/2017 à 11:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Si les disparités persistent en France et ailleurs, des chefs d'entreprises, artistes, journalistes ou citoyennes françaises s'activent pour faire bouger les lignes. C'est ce qu'elles racontent dans leurs conférences TEDx. Ces événements, nés aux Etats-Unis et organisés partout dans le monde, mettent en avant des personnes de tout horizon qui prennent la parole avec comme objectif : inspirer les gens et élever les consciences. Le schéma est toujours plus ou moins le même : une personne, micro accroché sous la bouche parle pendant 5 à 20 minutes, ponctuant son discours de blagues et/ou de slides, histoire de rendre le tout dynamique, digeste, partageable et pourquoi pas viral.



La dernière édition parisienne, baptisée TEDx Champs Élysées Women, était placée sous le signe de la mixité. Les speakers se sont enchaînés sur la scène de la salle parisienne. La soirée a été inaugurée et clôturée par deux hommes (Robin Sappe et Augustin Trapenard) mais, pour parler de la mixité, nous avons choisi de mettre en avant cinq femmes. Elles nous ont émus, fait rire et réfléchir.

Le féminisme, les hommes, la liberté et moi avec Marie Beauchesne

Avec son sweat "never gender", né d'une collaboration avec la blogueuse Typhaine Augusto, Marie Beauchesne, "féministe depuis toujours" et entrepreneure dans la mode avec sa marque Ypsylone, a raconté son histoire. De petite fille qui ne comprenait pas pourquoi les garçons avaient le droit de faire la bagarre et pas elle dans la cour de récré, à son entrée à Sciences Po en passant par la découverte de sa bisexualité et de l'univers de la mode.



Pour elle, le problème dans la société "n'est pas la domination masculine mais la domination d'un modèle genré, binaire qui enferme tout le monde, les hommes et les femmes". Marie Beauchesne est féministe, et elle n'a pas peur de le dire. Une Emma Watson à la française ?

Comment je suis devenue féministe freelance avec Eloïse Bouton

"Je suis la première femme exhibitionniste sexuelle en France", commence Eloïse Bouton dans son TEDx. Pas de panique, la journaliste indépendante n'a pas agressé des enfants dans un coin de rue mais elle a bien été condamnée en décembre 2014 pour "exhibition sexuel, 1 mois de prison avec sursis et 3500 euros d'amande", raconte-t-elle avant que s'affiche un cliché d'elle la montrant seins nus, lors d'une manifestation Femen. La suite : l'histoire et les engagements de cette "féministe freelance", auteure du site Madame RAP (premier site sur le féminisme et le rap), pour qui il n'y a pas un combat mais des combats. Une leçon d'ouverture d'esprit.

On est tous égaux face à la douleur avec Sarah Pebereau

Elle a beaucoup d'humour, se dit de la "génération Beverly Hills" et "experte de la loose de l'amour". Les rires fusent dans la salle Pleyel tandis que Sarah Pebereau, humoriste, énumère les différences entre les hommes et les femmes. Elle commence par parler de la drague puis de son expérience dans un hôpital lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein à l'âge de 30 ans. C'est drôle - et émouvant - et ça fait du bien !

Où en sont les hommes ? avec Marie-Christine Maheas

Parce que la population mondiale n'est pas constituée que de femmes, les hommes occupent une place dans cette thématique de la mixité. Surtout parce que, comme le souligne Marie-Christine Maheas dans son TEDx, ils représente une écrasante majorité aux postes de haute direction. "Invitons-les à la table", propose la directrice commerciale de Silverrail Technologies et co-auteure de Mixité, quand les hommes s'engagent !. 15 minutes de savoir à écouter les oreilles grandes ouvertes.

Vers un féminisme pragmatique avec Aude de Thuin

"La mixité c'est pas gagné". Le constat de la fondatrice du Women's Forum for the Economy and Society (qui a lieu chaque année à Dauville) et Women in Africa (organisation qui a pour but d'aider au développement des pays d'Afrique à travers les femmes) est sans appel. Et pourtant, Aude de Thuin l'assure, il ne faut pas baisser les bras. En particulier lorsque les hommes osent dire aujourd'hui "il n'y en a que pour les femmes... après tous les privilèges qu'ils ont reçus". Le message de Aude de Thuin : il est nécessaire d'adopter un féminisme pragmatique. Un TEDx comme une leçon de vie.

La France est une mosaïque de culture, soyons fiers ! avec Sylvie Ohayon

Un père musulman, une mère juive, une origine sociale modeste... Sylvie Ohayon se présente en ces termes pour débuter son intervention. L'auteure de Papa was not a Rolling Stone raconte la fois où, dans son enfance à Courbevoie, elle tombe à la bibliothèque sur Pot-Bouille d'Émile Zola. "Je découvre que les riches peuvent être pauvres, je découvre la richesse de façade", explique-t-elle au public de la salle Pleyel. Sylvie Ohayon dévore les livres, les bancs de l'université, la bagarre avec la fille de Jean-Pierre Chevènement, l'anorexie, le monde de la pub avec Frédéric Beigbeder... Une histoire de vie passionnante et, vous l'aurez compris, qui balance pas mal.