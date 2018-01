publié le 22/01/2018 à 12:05

Une nouvelle remise de prix placée sous le signe du féminisme. Dans la nuit de dimanche à lundi 22 janvier avaient lieu les 24èmes Screen Actors Guild (SAG) Awards, prix du syndicat américain des acteurs et actrices à Los Angeles.



Quelques semaines après les Golden Globes, le lancement de l'initiative "Time's Up", la déferlante #MeToo et les révélations autour de l'affaire Weinstein, cette nouvelle cérémonie - qui s'est déroulée un an jour pour jour après la première Marche des Femmes - ne pouvait qu'être un autre grand moment accordé à la parole des femmes.

Parmi les films récompensés durant cette soirée, on retrouve 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance, déjà salué aux Golden Globes, et qui se place donc maintenant comme favori des Oscars. Frances McDormand, interprète principale de ce film réalisé par Martin McDonagh, a reçu le prix de meilleur comédienne tandis que Sam Rockwell, avec qui elle partage l'affiche, est reparti de la cérémonie avec celui du meilleur second rôle masculin.

Sur la scène, l'acteur fait partie de ces personnalités qui ont fait raisonner leur voix avec un objectif : mettre la lumière sur les inégalités à Hollywood. Florilège des meilleurs moments de cette soirée où le cinéma n'a jamais autant été engagé.

1. Sam Rockwell rend hommage à "Time's Up"

Sam Rockwell lors de son discours de remerciements aux SAG Awards, le 21 janvier 2018, à Los Angeles Crédit : Vince Bucci/AP/SIPA

"À toutes les femmes dans cette pièce qui essaient d'arranger les choses, c'était nécessaire depuis longtemps", a scandé l'acteur de 49 ans dans son discours de remerciements, faisant bien référence à ces actrices, réalisatrices ou productrices ayant mis sur pieds la fondation "Time's Up" dont la mission est d'accompagner et d'aider les personnes victimes de harcèlement sexuel à Hollywood.

2. Nicole Kidman, toujours aussi inspirante (et récompensée)

Nicole Kidman rappelle aux studios de production qu'ils doivent financer les projets de femmes, lors des SAG Awards le 21 janvier 2018 à Los Angeles Crédit : Vince Bucci/AP/SIPA

L'actrice australienne va-t-elle collectionner les prix pour son interprétation d'une femme victime de violences conjugales dans Big Little Lies ? C'est tout le bien qu'on lui souhaite tant la comédienne profite de chaque seconde de parole pour évoquer les inégalités dans l'industrie du cinéma ou mettre le feu des projecteurs sur le problème (et le tabou) des violences conjugales.



Ce prix "est incroyablement significatif pour moi à ce moment dans ma carrière et avec tout ce qui se passe dans notre industrie", a déclaré Nicole Kidman, appelant alors les studios de production à soutenir les projets racontant des histoires de femmes.

3. Morgan Freeman et son coup de gueule contre les statuettes genrées

Morgan Freeman a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière aux SAG Awards, le 21 janvier 2018 à Los Angeles Crédit : Vince Bucci/AP/SIPA

Morgan Freeman a reçu le "Life Achievement Award" (le "prix d'accomplissement d'une vie") et, lors de son discours de remerciement, l'acteur de 80 ans, a critiqué la silhouette genrée des SAG Awards qui représente un homme tenant deux masques dans ses mains.



"Je vais vous dire ce qui ne va pas avec cette statuette. De dos, ça peut marcher mais de face, elle a un genre", a expliqué Morgan Freeman. Son prix a lui représente d'ailleurs un masque souriant uniquement, donc non genré. Le début d'une nouvelle ère ?

4. Un code de conduite pour lutter contre le harcèlement

Brie Larson et Lupita Nyong'o présentent un prix lors des SAG Awards, le 21 janvier 2018 à Los Angeles Crédit : Rob Latour/Shutterstock/SIPA

Le syndicat professionnel SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) ,qui représente plus de 160.000 personnes, travaille sur un code de conduite pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l'industrie du cinéma.



La nouvelle a été annoncée quelques jours avant la cérémonie, comme le rappelle Hello Giggles mais les actrices Lupita Nyong'o et Brie Larson ont répété l'information alors qu'elles étaient sur la scène des SAG Awards pour y remettre une statuette.



Durant la soirée, de nombreuses femmes ont d'ailleurs été appelées à la présentation de prix. Preuve que les temps ont bel et bien changé. Les femmes ont la parole et elles ne sont pas prêtes de la lâcher.