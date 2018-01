publié le 22/01/2018 à 07:43

"Three Billboards : Les panneaux de la vengeance", drame de Martin McDonagh, a reçu le principal prix des SAG Awards (Screen Actors Guild Awards, ndlr), baromètres des Oscars, lors d'une cérémonie qui a mis les femmes à l'honneur.



Ce film qui avait déjà triomphé aux Golden Globes se place donc désormais parmi les favoris pour les Oscars, apogée de la saison des prix hollywoodiens, au côté de La Forme de l'eau, qui a gagné le prix des producteurs d'Hollywood samedi.

Frances McDormand, interprète principale de Three Billboards, drame acide sur une mère qui loue trois panneaux publicitaires pour s'indigner de la lenteur de l'enquête sur la mort de sa fille, est repartie avec la statuette de meilleure comédienne cinématographique.

Déjà lauréate d'un Globe pour ce rôle, elle tient désormais la corde pour l'Oscar de la meilleure actrice, tout comme Gary Oldman chez les acteurs. Le Britannique de 59 ans a décroché un SAG pour avoir incarné Winston Churchill dans Les Heures sombres.

Ému, il a cité le grand homme d'État anglais : "On gagne sa vie par ce qu'on reçoit, mais on fait sa vie par ce qu'on donne".

Un indicateur fiable pour les Oscars

Les SAG sont considérés comme un indicateur fiable pour les Oscars car 1.200 de ses quelque 6.000 membres votent à l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les prestigieuses statuettes. Sam Rockwell, qui incarne un policier dans Three Billboards, est reparti avec le prix du meilleur second rôle masculin.



Alors que des centaines de milliers de personnes ont manifesté à travers les États-Unis et en Europe ce week-end en faveur des droits des femmes, il a rendu hommage au mouvement Time's Up fondé par quelque 300 femmes influentes d'Hollywood dans la foulée de l'affaire Weinstein.



"À toutes les femmes dans cette pièce qui essaient d'arranger les choses, c'était nécessaire depuis longtemps", a-t-il remarqué. Ce sont aussi presque exclusivement des femmes qui sont montées sur scène pour remettre les récompenses dimanche à l'auditorium Shrine, tout au sud de Los Angeles, en hommage également à Time's Up, qui entend financer la défense de victimes d'agressions sexuelles, et au mouvement #MeToo.

"This is Us" et Nicole Kidman récompensés

En télévision, c'est le drame familial et racial This is Us qui a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs, et Sterling K. Brown, a été sacré meilleur acteur dramatique de télé.

Interrogé par l'AFP sur le mouvement Time's Up, il a répondu que "c'est toujours la responsabilité de la majorité de se mettre à la place de la minorité".



D'ordinaire, ce sont "les noirs qui doivent savoir vivre dans un monde blanc, les homosexuels qui doivent savoir vivre dans un monde d'hétérosexuels, alors avec Time's Up, j'ai réalisé qu'il y a des choses que je n'avais pas captées" sur les "privilèges dont bénéficient les hommes", a expliqué le comédien, déjà lauréat d'un Golden Globe et d'un Emmy pour ce rôle d'un triplé adopté.



Nicole Kidman a été récompensée pour Big Little Lies, une minisérie où elle interprète une femme victime de violences conjugales. Alexander Skarsgard, qui joue son mari violent, a lui aussi été primé.



"C'est incroyablement significatif pour moi à ce moment dans ma carrière et avec tout ce qui se passe dans notre industrie", a déclaré la star australienne, appelant les financiers et décideurs des studios à soutenir les projets racontant des histoires féminines.

Veep, sur une femme politique incompétente et sans scrupules, a empoché les statuettes de meilleure série comique et meilleure actrice comique pour sa vedette Julia Louis-Dreyfus.

William H. Macy a été distingué pour la série comique Shameless.



Cinéma



Meilleure actrice : Frances McDormand

Meilleur acteur : Gary Oldman

Meilleure actrice dans un second rôle : Allison Janney

Meilleur acteur dans un second rôle : Sam Rockwell

Meilleure distribution : Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance



Télévision



Meilleur acteur dans une série dramatique : Sterling K. Brown

Meilleure actrice dans une série dramatique : Claire Foy

Meilleure actrice dans une série comique : Julia Louis-Dreyfus

Meilleur acteur dans une série comique : William H. Macy

Meilleure distribution pour une série dramatique : This Is Us

Meilleure distribution pour une série comique : Veep

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Nicole Kidman

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Alexander Skarsgard