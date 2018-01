publié le 19/01/2018 à 08:45

Meredith Grey reste au Seattle Grace pour deux ans de plus. La star américaine Ellen Pompeo, qui incarne la médecin phare de Grey's Anatomy, vient de signer un contrat mirobolant avec la chaîne ABC. Elle empochera 20 millions de dollars par saison et devient du même coup l'une des actrices dramatiques les mieux payées d'Hollywood.



Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Ellen Pompeo raconte les coulisses des négociations et le combat qu'elle a mené pour obtenir un meilleur salaire face aux hommes. "J'ai 48 ans maintenant, alors je suis finalement arrivée à un stade où je demande ce que je mérite, ça vient avec l'âge. Car je ne suis pas l'actrice la plus 'pertinente' à Hollywood".

La comédienne incarne le docteur Meredith Grey depuis 2005. Au fil des saisons, son personnage a gagné en popularité et est devenu un incontournable de la série. "La vérité, c'est que n'importe qui peut être bon sur une saison d'une série, voire deux saisons, mais pouvez-vous être bon à chaque saison, pendant quatorze ans ?! Maintenant, il s'agit de compétence", a-t-elle ajouté.

Ellen Pompeo met en avant sa longévité dans la série médicale pour obtenir une augmentation de son salaire. Soutenue par la créatrice de la série, Shonda Rimes, l'actrice américaine touche un salaire de 575.000 dollars par épisode ainsi qu’une prime à la signature et de l’intéressement. "Si nous voulons parler de changement, l’égalité doit en faire partie", a déclaré la comédienne.