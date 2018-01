Quand les plus grandes actrices du mouvement "Time's Up" se sont réunies pour une photo de famille

Quand Elizabet Moss, récompensée pour son rôle dans "La servante écarlate" a dédicacé sa victoire à l'écrivaine Margaret Atwood et celles et ceux qui se battent contre les injustices

Quand Laura Dern, primée pour son rôle dans la série "Big Little Lies" a déclaré que c'était la fin de l'omerta à Hollywood et ailleurs

Quand Nicole Kidman a révélé qu'elle et les actrices de "Big Little Lies" s'étaient prêté allégeance... Girl Power !

Quand le chanteur et acteur Nick Jonas a également adopté le "dress code" noir et ce pin's

Quand Justin Timberlake a porté ce pin's "Time's Up", du nom du mouvement lancé par plus de 300 actrices pour mettre fin au silence

Et Michelle Williams avec l'activiste Tarana Burke, qui a lancé le mouvement "Me Too", il y a 10 ans

Quand le maquillage d'Emma Stone, nommée pour "Battle of the Sexes", était un hommage au mouvement des Suffragettes

Quand Emma Stone est venue aux bras de Billie Jean King, ancienne championne de tennis et activiste pour les droits des femmes et LGBTQ+

publié le 08/01/2018 à 09:10

Une soirée sous le signe de la lutte contre les inégalités et les violences sexuelles. La 75ème édition des Golden Globes avait lieu dans la nuit du 7 au 8 janvier dans le sillage de la déferlante de révélations ayant suivi celles concernant le puissant producteur Harvey Weinstein.



Alors que les têtes tombent à Hollywood, 300 femmes de l'industrie du cinéma ont lancé le mouvement Time's Up ("C'est fini") dans le but de médiatiser leur lutte et apporter une aide financière aux victimes de harcèlement au travail.

C'est dans ce climat de tension que s'est préparée la cérémonie des Golden Globes, celle qui lance la période des remises de statuettes. L'occasion idéale pour les actrices comme réalisatrices de redonner un coup de fouet à leur mouvement en suggérant un dress code à toutes les femmes : porter du noir pour manifester contre la loi du silence à Hollywood. Suivie par de très nombreuses actrices et acteurs, le noir s'est imposé comme la couleur de cette soirée où chacun et chacune a pris le temps d'apposer sa petite touche personnelle d'activiste pour les droits des femmes.

Maquillage et discours engagés

Emma Stone par exemple, nommée pour son rôle dans le biopic Battle of the Sexes, est venue accompagnée de la légendaire championne de tennis qu'elle incarne sur grand écran : Billie Jean King, tandis que son maquillage était une référence au mouvement des suffragettes, a révélé au magazine Allure Rachel Goodwin, celle à qui Emma Stone doit se maquillage engagé.



"Certaines personnes ont décidé de se calmer sur le maquillage mais je me suis demandée comment envoyer un message en utilisant la beauté comme vecteur de solidarité ? J'ai alors trouvé ces incroyables bannières, pins et bijoux portés par les femmes du mouvement des Suffragettes. Tous étaient fait de trois couleurs : vert, violet et blanc, les couleurs des Suffragettes", a-t-elle raconté au magazine pour expliquer le maquillage porté par Emma Stone.



Elles étaient nombreuses à livrer des discours puissants comme Oprah Winfrey et Laura Dern. Sur la tapis rouge, l'actrice Viola Davis a rappelé avec justesse que chaque personne avait de la valeur. "Il n'y a aucun prérequis à la valeur", a-t-elle expliqué. "C'est un message que beaucoup de femmes doivent entendre. Celles qui sont encore dans le silence parce qu'elles subissent un traumatisme, de la honte à cause d'une agression, elles doivent comprendre que ce n'est pas leur faute", a-t-elle ajouté rapporte le Huffington Post.