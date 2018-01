publié le 18/01/2018 à 09:45

50.000 € de dommages et intérêts pour diffamation, des publications judiciaires et 10.000€ de frais d’avocat, c'est ce que réclame Eric Brion à Sandra Muller, créatrice du mouvement #BalanceTonPorc.



Comme elle l'écrit dans ce communiqué publié sur la page Facebook officiel du mouvement jeudi 18 janvier, la journaliste avait témoigné contre l'ancien directeur de la chaîne Equidia "dans le but de libérer la parole des victimes de harcèlement et sans connaître l’ampleur que prendrait cette initiative". Elle avait raconté avoir subi des "propos dégradants" de la part d'Eric Brion, qui s'était alors excusé dans une tribune publiée dans le journal Le Monde au mois de décembre 2017.

"Eric Brion a finalement changé de stratégie", ajoute Sandra Muller dans ce communiqué, "et a décidé, contre toute décence, de m’amener devant les tribunaux. Une assignation m’a été délivrée, dans laquelle Monsieur Brion réclame notamment 50.000 € de dommages et intérêts pour diffamation, des publications judiciaires et 10.000€ de frais d’avocat".

Sandra Muller a alors annoncé qu'elle irait "au bout de ce combat" avec un objectif : "Porter un véritable débat sur les moyens de lutter contre le harcèlement sexuel."