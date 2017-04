publié le 18/04/2017 à 07:07

Le candidat sans étiquette de la présidentielle présente sur son site internet, tout comme ses concurrents, un projet dans lequel il aborde plusieurs grandes thématiques, titrées comme des manifestes ou des promesses : "Nous libérer de l’oppression financière", "Revitaliser nos territoires et nos communes" ou encore "Nous allons construire ensemble un nouveau contrat social".



Jean Lassalle, tout comme François Asselineau ou Jacques Cheminade n'a pas de section de son programme spécifiquement dédié aux droits des femmes ou à l'égalité entre les femmes et les hommes - à la différence de plusieurs candidats tels que Benoît Hamon, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud ou encore François Fillon.





Mais si le candidat et auteur de Un berger à l'Élysée a choisi de ne pas centrer son discours politique sur les femmes, ce dernier propose cependant 3 mesures directement dédiées aux citoyennes françaises.

Occuper les mamans

Pour "faire revivre nos villes", selon Jean Lassalle, le candidat sans étiquette propose trois mesures concernant les Françaises.

La première : "Organiser en haltes-garderies des activités pour les mamans". Comme la totalité de son projet présidentiel, le candidat ne détaille pas cette mesure.

Deux mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes

Pour lutter contre les violences faites aux femmes - un fléau dans la société française - Jean Lassalle propose d'"accueillir spécifiquement dans les commissariats les femmes victimes de violences" et de "financer des familles d’accueil pour les femmes victimes de violences".