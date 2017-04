publié le 05/04/2017 à 12:12

Son programme est "féministe" affirme le candidat à la présidentielle 2017. Philippe Poutou le démontre dans l'un des chapitres de son projet présidentiel intitulé "Contre les discriminations et la répression : l'égalité et l'émancipation". Le candidat y expose ses propositions concernant les droits des femmes mais aussi "contre le racisme et l’islamophobie", pour la "liberté et égalité pour nos désirs” ou explique en quoi “les jeunes ont raison de se révolter”.



Avortement, contraception, PMA, égalité des salaires, le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste aborde plusieurs points et thématiques concernant les droits des femmes, à l'instar d'autres candidats tels que Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Benoît Hamon ou encore Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Zoom sur les propositions et engagements de Philippe Poutou avant le premier tour de la présidentielle.



IVG, contraception, l'intimité des femmes

Philippe Poutou l'annonce d'emblée dans son programme : il souhaite rendre l'avortement et la contraception libres, gratuits et accessibles à toutes. Une volonté qui fait d'ailleurs écho avec les souhaits des jeunes femmes et hommes que nous avions interrogés au début du mois de mars pour un sondage Harris interactive et RTL Girls.

Mais ce n'est pas tout, le candidat du NPA souhaite "des centres IVG et des maternités partout sur le territoire pour répondre aux besoins, l’allongement du délai légal de l’IVG à 24 semaines", donner aux centres de panification le droit de "pratiquer les IVG instrumentales", aux sages-femmes de réaliser, en plus des IVG médicamenteuses, "les aspirations instrumentales jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée".



Enfin, Philippe Poutou écrit qu'il est "urgent de supprimer la 'clause de conscience' pour l’IVG". Cette clause permet au médecin de "refuser la réalisation d'un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu'il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques", peut-on lire sur le site du Conseil national des médecins.



Dans son programme, Philippe Poutou affirme également vouloir défendre "le droit des femmes à disposer de leur corps face à ceux qui les forcent à se voiler comme à se dévoiler", une référence une port du voile que le candidat refuse de stigmatiser. Ainsi, Philippe Poutou souhaite abroger les "lois discriminants et stigmatisant les femmes musulmanes", écrit-il.

Un programme "LGBTQ-friendly"

Concernant la procréation médicalement assistée (PMA) donc, Philippe Poutou souhaite qu'elle soit accessible à toutes ainsi qu'une "filiation directe pour les couples de même sexe, la fin des stérilisations forcées, le changement d’état civil sur simple demande, l’arrêt des mutilations des personnes intersexuées, des moyens financiers contre les LGBTIphobies", peut-on lire dans son programme.

Les femmes et l'emploi

Le candidat ne dit pas comment il compte le faire, mais il souhaite mettre un terme aux inégalités salariales, à la précarité et réduire le temps de travail pour toutes les Français. Pour aider les jeunes parents dans leur quotidien, Philippe Poutou préconise également "un service de la petite enfance public et gratuit".

Contre les violences faites aux femmes

Le programme de Philippe Poutou détaille plusieurs mesures de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces dernières concernent le logement pour les accueillir, mais aussi des formations "des personnels qui y sont confrontés" (police, justice, secteur social, santé, crèches, nounous, éducation nationale...), une régularisation de toutes les sans-papiers, ainsi que l'asile pour les femmes victimes de violences et un accès immédiat aux soins.



Dans un article publié sur son site, Philippe Poutou précise également qu'il souhaite "la destitution et l’inéligibilité des élus condamnés" pour violences faites aux femmes, "y compris leur suspension le temps de l’enquête".

Le maintien d'un ministère, la création d'un obersavtoire

On ne sait pas quel part du budget total de l'État Philippe Poutou souhaite réserver aux droits des femmes mais le candidat a confirmé à l'association Elu.e.s Contre les Violences Faites aux Femmes son souhait de maintenir un ministère des Droits des Femmes s'il était élu président de la République française en mai prochain.



Lorsque l'association propose au candidat la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes, ce dernier répond qu'il serait d'accord d'en mettre un en place. Ses missions étant d'"enquêter, chiffrer, analyser les violences faites aux femmes dans tous les domaines. Faire des propositions pour la mise en place d’une loi cadre contre les violences faites aux femmes", détaille Philippe Poutou en ajoutant que les moyens "nécessaires aux besoins" seraient mis en place pour remplir ses engagements.

Lutter contre la prostitution

Au sujet de la prostitution enfin, Philippe Poutou répond vouloir régulariser "toutes les femmes sans-papiers", leur offrir "un titre de séjour avec droit de travail indépendamment d’un mari ou d’un conjoint, un logement et une formation professionnelle pour toutes", détaille-t-il.