publié le 11/04/2017 à 15:25

Faut-il lire entre les lignes du projet présidentiel de François Asselineau pour y trouver ne serait-ce qu'une petite mention sur les droits des femmes ? À première vue en tout cas, le fondateur de l’Union Populaire Républicaine et candidat à la présidentielle 2017 a d'autres préoccupations que l'égalité femmes - hommes.



En témoigne son programme, pourtant bien fourni, et dans lequel on trouve des mesures concernant l'éducation, la santé, la culture, la francophonie ou encore le travail. Mais à la différence de plusieurs candidats (de François Fillon à Benoît Hamon, en passant par Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou encore Nicolas Dupont-Aignan), François Asselineau n'a pas dédié une partie de son programme aux droits des femmes et/ou à l'égalité femmes-hommes.

Une caractéristique que l'on retrouve également dans le projet présidentiel de Jacques Cheminade. Cependant, le candidat gaulliste évoque à plusieurs reprises les femmes dans ce projet. Il y explique en quoi certaines de ses mesures seront bénéfiques pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Une observation que l'on ne peut - pour l'instant - pas rapporter pour le programme présidentiel et législatif de François Asselineau.

Un programme qui ne dit rien des femmes

Pourtant, les sujets ne manquent pas. François Asselineau affirme par exemple vouloir "refuser la stigmatisation insidieuse des Français d’origine arabe ou de confession musulmane". L'occasion, peut-être, de parler du port du voile par exemple ? Signe religieux qui nourrit les passions et les programmes de plusieurs candidat à l'élection présidentielle. Le programme de François Asselineau n'en dit rien.



De même pour ses propositions sur la promotion du "code du travail" où le candidat ne parle pas d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ces dernières sont pourtant (et toujours) moins bien payées que leurs homologues masculins.



Quant à l'accès aux soins, François Asselineau affirme vouloir "assurer une prise en charge de la maladie à 100% par la Sécurité sociale", "mettre un terme à la marchandisation de la santé et refuser de la soumettre aux règles de la concurrence". Le candidat envisage-t-il de rendre la contraception accessible à tous et à toutes gratuitement ? Une fois encore, le programme ne nous éclaire pas sur ces points là.

"Femme de..."

François Asselineau termine cependant son programme par un court discours sur la "moralisation de la vie politique", peut-on lire. C'est dans cette dernière partie que l'on peut trouver non pas une mention des femmes mais une mention d'une seule femme : celle de l'épouse du futur président de la République française.



Pour "adopter une présidence probe et citoyenne", le candidat de l’Union Populaire Républicaine préconise l'abandon de "l’appellation 'première dame de France' pour préférer, de façon simple et républicaine, le terme de 'femme du président de la République'". De même, ajoute le candidat, "si une femme était élue présidente de la République, son mari serait simplement le 'mari de la présidente de la République'". Une mesure suffisante pour une avancée significative de l'égalité en France ? Contactée par la rédaction de Girls, l'équipe de François Asselineau n'a pour l'instant pas donné suite à notre appel.