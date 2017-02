publié le 11/02/2017 à 09:00

8 pages de programme consacrées aux femmes ? François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle de 2017, poursuit sa campagne, malgré les scandales d'emplois fictifs de son épouse Penelope Fillon. La rédaction de Girls est allée voir ce que l'ancien premier ministre avait - s'il était amené à occuper la poste de président de la République en mai prochain - à proposer pour faire avancer les droits des Françaises.



Le programme du candidat de la droite est disponible sur son site internet et dispose de plusieurs volet dont un consacré aux "femmes" et sous-titré : "Propositions pour la liberté des femmes". S'en suit alors 8 pages de texte où se succèdent des chiffres, données, constats et propositions, articulés autour de "3 enjeux fondamentaux", selon François Fillon : les mères célibataires, la lutte contre les violences faites aux femmes, et pour l'égalité homme/femme.

Focus sur les "mères isolées"

"Nous devons lutter contre le risque de précarisation des mères isolées", affirme François Fillon dans son programme. Pour ce faire, le candidat de la droite propose plusieurs solutions telles qu'un "accès prioritaire aux logements sociaux pour les femmes isolées", "la déduction fiscale ou la réduction des charges des gardes d’enfants qui grèvent le budget des femmes seules ayant des enfants à charge" ou encore la mise en place d'une “grande plate-forme d'échange intergénérationnel”.

François Fillon s'appuie également sur des initiatives déjà existantes en proposant de les maintenir ou de les renforcer, comme : "l’enveloppe des aides fiscales et sociales destinée aux particuliers-employeurs pour les emplois familiaux"; "l'aide aux associations" ou encore faire en sorte de "mieux faire connaître les aides existantes pour faciliter le retour dans l’emploi" de ces femmes.

Lutte contre les violences faites aux femmes

Là encore, François Fillon propose des nouveautés : la mise en place d'une pédagogie dès l'école primaire pour sensibiliser les enfants au respect des femmes, l'augmentation des délais de prescription de plainte pour les femmes victimes d’agression sexuelle et une "amende aggravée" pour "toutes les incivilités commises à l’égard des femmes dans l’espace public et les transports en commun (insultes, remarques déplacées, sifflements, harcèlement de rue…)".



Le député confirme également l'importance de certaines mesures déjà mises en place par le gouvernement français et la nécessité de les appuyer comme "l’hébergement d’urgence à destination des femmes victimes de violences" et le renforcement des "dispositifs de signalement du harcèlement sexuel dans les entreprises."

Une parenthèse sur "l'islam radical"

Le programme de François Fillon aborde également dans la section dédiée aux droits des femmes et à leurs libertés une parenthèse sur l'islam radical, "une menace qui cible les femmes", peut-on lire dans le texte.



Le candidat issu du parti des Républicains propose ainsi plusieurs mesures concernant les lieux de culte notamment, ainsi que les associations et les écoles liées à l'islam : la suppression des "aides à toutes les associations qui ne respectent pas l’égalité homme/femme, la mixité, la liberté", l'intensification des "contrôles des professeurs et des enfants qui sont scolarisés dans des écoles hors-contrat et qui ne respectent pas, notamment, les principes républicains de l’égalité homme/femme", la fermeture des lieux de culte "au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence" ou encore, l'interdiction des prêches en langue arabe.



François Fillon souhaite également "faire respecter la loi qui interdit le port de la burqa" et "aider les association de mères qui luttent (...) contre la radicalisation de leurs enfants".

Le combat de "l'égalité homme/femme"

Dernier grand axe du programme de François Fillon : se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, à commencer par les instances politiques elles-mêmes.



Pour cela, le député propose d'exclure ou de rendre inéligible tout élu politique ayant été reconnu coupable en cas de harcèlement sexiste ou d'agressions sexuelles et d'augmenter les amendes en cas de non respect des obligations paritaires par les organisations politiques.



François Fillon s'engage également, s'il est élu président, à mener des campagnes de sensibilisation pour informer sur l’accès à la mixité des métiers et l’ouverture à toutes les filières. Enfin, toujours en s'appuyant sur ce qui existe déjà, le candidat affirme vouloir renforcer les contrôles destinés à veiller au respect des dispositifs de parité homme / femme et faire appliquer la loi sur l’égalité des salaires.



Concernant les droits des femmes à disposer de leurs corps librement (par exemple le droit à l'avortement), le candidat de la droite a choisi de ne pas inscrire dans son programme qu'il était nécessaire de le protéger.