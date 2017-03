publié le 24/03/2017 à 10:45

"La lutte contre l’oppression des femmes fait partie de notre combat de militants communistes révolutionnaires". Nathalie Arthaud, candidate Lutte ouvrière à la présidentielle 2017, n'a pas oublié les droits des femmes dans son projet présidentiel. Une section entière est dédiée à cette question, au même titre que l'Europe, l'écologie, la finance ou l'enseignement supérieur et la recherche, peut-on remarquer sur le site officiel de la candidate.



Après avoir passé aux cribles les programmes de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron et Nicolas Dupont Aignan, Girls s'est penché sur celui de Nathalie Arthaud, porte-parole du partie d'extrême gauche Lutte ouvrière depuis 2008. Déjà candidate en 2012, elle avait recueilli 0,56% des suffrages.

La page du site internet dédiée aux droits des femmes n'est pas bien longue. Après quelques lignes sur l'historique du parti et de ses engagements pour les Françaises, notamment en matière de représentation en politique, Nathalie Arthaud affirme dans son projet présidentiel qu'"il faut être révolutionnaire pour mener le combat pour les droits des femmes d'une manière conséquente !". Comment compte-t-elle s'y prendre ?

La candidate Lutte ouvrière ne l'explique pas clairement, préférant communiquer sur ses observations personnelles de ce qui ne va pas dans la société française : "Cette lutte doit se poursuivre contre ceux qui régulièrement tentent de remettre en cause le droit à l’avortement et contre toutes les violences faites aux femmes", écrit-elle avant d'ajouter que "le patronat sous-paie les femmes".

2 positions sur les droits des femmes

Si le parti d'extrême-gauche ne propose pas de mesure concrète, il affiche cependant ses positions. À savoir le droit à l'IVG : "nous nous opposons aujourd’hui à ceux qui remettent en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)", peut-on lire sur le site.



Lutte ouvrière affirme également s'opposer aux "pressions pour le port du voile" et vouloir aider, "dans la mesure de nos moyens, les femmes qui veulent rejeter ce symbole de soumission", juge-t-il.

Un focus sur la prostitution

Suivant ces deux positions, Nathalie Arthaud s'exprime également sur la prostitution. Selon elle, "les prostituées ont des droits, doivent les connaître et pouvoir les exercer. Elles doivent pouvoir être suivies médicalement et bénéficier de toutes les aides sociales", écrit-elle sur son site avant de proposer "de véritables moyens financiers et humains dans l'hébergement et le suivi médical des mineurs isolés et des jeunes exclus, notamment LGBT".



La candidate Lutte ouvrière ajoute vouloir également "augmenter les moyens alloués à l'hébergement d'urgence, à la protection et à la prise en charge des victimes de violences, en particulier sexuelles et conjugales".