publié le 17/02/2017 à 16:41

L’interdiction du port du voile qu'il soit à l'école, l'université ou encore dans l'espace public fait débat chez les candidats à la présidentielle 2017. C'est un sujet que l'on a beaucoup entendu dès les primaires de la gauche et de la droite, notamment. François Fillon, Benoît Hamon, Manuel Valls, Sylvia Pinel mais aussi Marine Le Pen, Alain Juppé ou Jean-Luc Mélenchon ont tous donné leur avis.



Le dernier en date à s'être exprimé est Emmanuel Macron, candidat "ni de droite ni de gauche" et leader du mouvement "En Marche !". Dans un entretien accordé au Figaro, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande et Manuel Valls, a ajouté sa pierre à l'édifice du débat. Tour d'horizon des points de vue et propositions des candidats à la présidentielle 2017 qui se sont exprimés sur le sujet.

Contre l'interdiction du voile à l'université

"Sous prétexte qu'une femme met le voile, elle n'aurait pas le droit d'accéder à l'université ? Qui dit ça ? Ce n'est pas la République, ce sont nos propres traumatismes du moment", explique Emmanuel Macron au Figaro. Contre l'interdiction du port de voile et du burkini sur les plages, le candidat de "En marche !" s'est également exprimé sur la burqa qu'il juge non "conforme à la civilité".

Catégorique sur sa position, Benoît Hamon dit refuser d'interdire le voile à l'université. "Là où une femme décide de porter un foulard islamique, peu importe ce que nous pensons. Elle est libre de le faire", avait affirmé le candidat lors du débat qui l'opposait avec Manuel Valls lors de la primaire de la gauche.



François Fillon a, lui, affirmé son opposition à Nicolas Sarkozy : "J'ai été défavorable à l'interdiction du voile à l'école. À l'université, je pense qu'il faut laisser les conseils des universités décider. Il y a une tradition des franchises universitaires", avait expliqué l'élu des Républicains sur le plateau de France 2. Comme le rappelle un article de Madame Figaro, François Fillon soutenait la loi contre le voile intégral dans l'espace public. Plus récemment, il s'est prononcé pour l'interdiction du burkini.

Pour l'interdiction du voile à l'université

Marine Le Pen ne se prononce pas sur ce sujet dans son programme pour 2017. La présidente du Front national déclarait cependant dans un entretien pour Le Monde en avril 2012 qu'elle prônait l'interdiction du "port du voile ou de tout autre signe religieux ostentatoire" sans en préciser le(s) lieu(x). Propos repris et précisé par Florian Philippot en août 2016 sur le plateau de RMC/BFMTV. Ce dernier a expliqué le souhait du Front national : interdire strictement tout signe religieux ostentatoire dans l'espace public. "C'est-à-dire le voile, la grande croix (il n'y en a pas beaucoup mais ça peut arriver), la kippa et d'autres".





Nicolas Dupont-Aignan soutien enfin de son côté l'interdiction du port du voile dans l'espace public comme dans l'enseignement supérieur, écrit-il sur le site de sa candidature à l'élection présidentielle 2017. "Le port du voile constitue l’expression d’une appartenance religieuse qui n’a pas sa place au sein des institutions de la République", détaille-t-il.