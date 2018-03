Violences faites aux femmes : "Et si on éduquait les garçons ?"

publié le 28/11/2016 à 14:00

On dit aux filles de ne pas rentrer tard le soir, de ne pas traîner dehors, d'éviter les talons parce que c'est pas pratique pour courir, de ne pas enfiler de robes trop courtes, de faire attention aux hommes, d'envoyer un SMS quand elles sont rentrées de soirées... Et aux garçons, on leur dit quoi ? C'est la question que s'est posée Monsieur Q, dessinateur de BD "avec des amoureux.ses dedans" - écrit-il dans sa bio Twitter - à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier.



"On ne dit pas aux garçons : laisse les filles tranquilles, respecte-les, elles ne t’appartiennent pas, un non est un non..." Le dessin de Monsieur Q est simple et efficace et démontre par A+B l'un des problèmes principaux dans la société française quand on parle de violences faites aux femmes : elle culpabilise les filles, et n'éduque pas les garçons. Sur les réseaux sociaux, le dessin rencontre son petit succès. Il a à ce jour été partagé près de 6.000 fois sur Twitter et 8.000 fois sur Facebook.

Et si on éduquait les garçons. #violencesfaitesauxfemmes pic.twitter.com/8PlAkD8nRD — Monsieur Q (@_MonsieurQ_) 25 novembre 2016