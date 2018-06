publié le 19/06/2018 à 11:58

Selon la loi Taubira, adoptée en 2013, les couples homosexuels ont les mêmes droits concernant l'adoption que les couples hétérosexuels. Mais en réalité, le parcours est souvent plus compliqué pour former une famille homoparentale.



C'est ce qu'avoue la responsable du service d'adoption du département de Seine-Maritime. Interrogée par France Bleu Normandie, Pascale Lemare admet que des discriminations persistent. "Les couples homosexuels ne sont pas exclus mais ils ne sont pas prioritaires", explique-t-elle, en tenant des propos polémiques pour justifier cette réalité.

"Si les couples homosexuels ont des attentes ouvertes, ils peuvent très bien adopter un enfant. Ils ne seront pas prioritaires, mais ils ne sont pas exclus de l'adoption", déclare la cheffe du service de Seine-Maritime. Elle poursuit en expliquant qu'ils peuvent adopter "des enfants dont personne ne veut", c'est-à-dire "des enfants cassés, perturbés psychologiquement ou handicapés".

Les témoignages de couples homosexuels, désireux d'adopter, qui se découragent à cause des démarches compliquées, sont nombreux, rapporte France Bleu. Obtenir l'agrément du département n'est pas difficile, mais c'est ensuite que tout se corse.



Dans l'interview diffusée par la radio, la journaliste demande à Pascale Lemare si un couple homosexuel pourrait adopter "un petit bébé de trois mois qui va bien". La responsable du service lui répond qu'il "y aura des parents qui correspondent plus aux critères".



– Par contre le petit bébé qui va bien de 3 mois a priori ça sera compliqué ?

– Y'aura des parents qui correspondent davantage aux critères requis

– Donc qu'ils ne soient pas un couple homo…

"Eux-mêmes sont un peu atypiques par rapport à la norme sociale, mais aussi la norme biologique, donc il faut que leur projet supporte des profils d'enfants atypiques", ajoute-t-elle en parlant des couples homosexuels.



Ces propos ont choqués beaucoup d'internautes et d'associations qui ont réagi sur Twitter et ont interpellé les députés, le préfet, le président du département et la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa.

Contactée par Marianne, l'Association des familles homoparentales (ADFH) explique que la majorité des couples homosexuels candidats à l'adoption font face à des difficultés. "On leur fait toujours comprendre qu'ils seront derniers dans la liste et que si un enfant à profil spécifique n'est pas adopté par les familles hétérosexuelles placées devant eux, on les appellera ; ils auront 24 heures pour décider s'ils veulent le prendre", raconte le président de l'ADFH, Alexandre Urwicz.

Sur Twitter, Pascal Martin, le président du département a "condamné fermement les propos" de Pascale Lemare. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics, Olivier Dussopt, a lui aussi réagi. "Si les propos sont vérifiés, ils sont contraires aux principes de neutralité, d'égalité et de refus des discriminations", écrit-il.

