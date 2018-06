L'actrice Amandla Stenberg ("Hunger Games") fait son coming-out

publié le 19/06/2018 à 16:15

"Ouais, je suis gay". C'est avec ces quelques mots que l'actrice américaine Amandla Stenberg a fait son coming-out, ce dimanche 17 juin, dans un post Instagram. Cette phrase ("Yep, I'm gay") fait référence au moment où l'humoriste et animatrice Ellen DeGeneres avait fait le sien, il y a plus de 20 ans, sur la couverture du magazine Time.



Connue pour avoir interprété la fillette Rue dans le premier film de la saga Hunger Games, Amandla Stenberg a révélé son homosexualité en publiant un extrait d'une interview qu'elle a accordée à Wonderland. Interrogée par la chanteuse queer King Princess, elle y parle de "masturbation lesbienne, des icônes queer" mais aussi de ses films et de sa vision de l'art.

Dans le passé, la jeune femme de 19 ans avait déjà déclaré être queer, bisexuelle, pansexuelle et gender fluid, rappelle le magazine Têtu. Actrice, elle est également chanteuse et très impliquée sur les questions de l'afroféminisme. Elle prend régulièrement la parole pour défendre les droits des femmes et des Afro-Américains.