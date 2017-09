publié le 01/09/2017 à 07:15

Une femme à la présidence du jury de la Mostra de Venise ! Ce n'était pas arrivée depuis 2006, un poste qu'avait occupé notre Catherine Deneuve nationale. Cette année, c'est Annette Bening qui aura donc la lourde tâche de départager les 21 longs-métrages présentés en compétition officielle du festival historique.



Cette nomination permettra-t-elle aux réalisatrices de trouver leur public, comme le criait au micro du Festival de Cannes la réalisatrice française Houda Benyamina, quelques secondes après avoir reçu son prix pour Divines, son premier film, en 2016 ?

Brisons ensemble le suspense dès maintenant : la réponse est non. Je ne doute pas des bonnes intentions d'Annette Bening, actrice américaine plusieurs fois nommée pour ses rôles dans des comédies dramatiques et notamment récompensée d'un Golden Globe en 2011 pour Tout va bien ! The Kids Are All Right de Lisa Cholodenko.

1 réalisatrice pour 21 films sélectionnés

Malheureusement pour elle, Annette Bening ne pourra pas donner le ton de la parité à cette nouvelle saison de statuettes vénitiennes. Sur 21 films sélectionnés en compétition officielle, on ne peut pas dire que les femmes soient sur-représentées.



Seule la Chinoise Vivian Qu a eu l'honneur de figurer aux côtés des George Clooney, Abdellatif Kechiche, Darren Aronofsky et autres Paul Schrader - bref des habitués des tapis rouge, cérémonies et collectionneurs de statuettes - pour son film intitulé Angels Wear White.

"La route est longue, nous avons beaucoup de chemin à faire en matière de parité", a estimé Annette Bening en conférence de presse, m'enlevant les mots de la bouche. Mais selon la présidente du jury, "nous allons dans une direction positive". Mouais.



Le sujet a beau être de plus en plus sur le devant de la scène, les festivals de cinéma continuent encore à faire la fine bouche lorsqu'il s'agit de parité. Certes, certains ont produit quelques efforts, jeté de la poudre aux yeux avec des tables rondes par-ci, phrases lâchées en conférence de presse en faveur des femmes par là... Mais il suffit de regarder les sélections : les réalisatrices en sont encore et toujours quasi absentes.

Les quotas, pourquoi pas ?

"Je n'aime pas penser en termes de quotas quand je fais une sélection", s'est justifié Alberto Barbera, le directeur du festival, au Hollywood Reporter. Je suis désolé qu'il y ait très peu de films faits par des femmes cette année, mais nous ne produisons pas les films", a-t-il ajouté comme pour renvoyer la balle à ceux dont l'objectif principal est d'être rentable.



Pourtant, les quotas ne sont pas une si mauvaise chose, comme le prouvaient plusieurs réalisatrices de séries télé lors d'une conférence de presse organisée par la chaîne FX. Cette dernière a lancé l'an dernier avec Ryan Murphy (producteur de American Horror Story et Scream Queens notamment) le projet Half Initiative avec pour objectif d'embaucher au moins une moitié de réalisatrices ou de cinéastes de minorités ethniques.



Objectif réussi dès 2015 avec 51% de réalisatrices derrière la caméra des programmes de la chaîne, assure-t-elle. La qualité et la popularité des programmes de la chaîne FX ont-elles pour autant baissé ?

Comment donner un coup de main aux réalisatrices ?

Il serait temps que les festivals de cinéma comprennent la nécessité de porter une attention particulière aux œuvres réalisées par des femmes, d'aller les chercher si elles ne se manifestent pas, comme l'avait par exemple conseillé Catherine Ladousse, présidente du Cercle InterElles, lors d'une table-onde au salon Viva Technology en juin dernier, ou bien de les cueillir à la sortie des écoles pour favoriser les financements et accélérer la production de leurs premiers longs-métrages (étape qui peut prendre plusieurs années).



Heureusement, comme j'ai tendance à vivre dans un monde où tout est possible (la parité au cinéma, en politique, dans le Guide Michelin, et dans mon cours de danse, etc.), voici une liste de 4 initiatives à mettre en place, dès maintenant, pour inciter les festivals à se remettre en question et à agir dès aujourd'hui pour l'égalité :



- Prendre conscience du pouvoir dont vous disposez : comment faire comprendre aux studios de production et aux festivals que l'on plébiscite des films réalisés par des femmes ? En allant les voir. Exit le streaming et le téléchargement (c'est illégal, on vous le rappelle) et rendez-vous autant que votre porte-monnaie vous le permet dans les salles obscures pour soutenir les bonnes œuvres. Wonder Woman vous en remerciera.

- Imaginer des initiatives personnelles pour mettre en avant le travail de ces femmes : une chaîne YouTube, un compte Instagram, un blog (comme "Women and Hollywood"), une association (Les Internettes), un documentaire (Elles prennent la parole), toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour éduquer votre prochain sur le sujet.



- User des réseaux sociaux pour dénoncer via des hashtags les causes qui vous tiennent à cœur et interpeller en direct les comptes concernés.



- Et enfin, partager cet article et tous ceux abordant ces questions de parité à vos réseaux, vos amis, votre famille. C'est le meilleur moyen de les médiatiser.

