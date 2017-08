"Mother!", "Nos années folles" : 4 films attendus à la rentrée

publié le 27/08/2017 à 07:11

Les salles obscures sont un excellent moyen pour s'évader dès la rentrée. Que vous ayez besoin de faire une pause entre deux nouvelles missions ou devoirs à l'université, les sorties au cinéma des prochaines semaines devraient pouvoir vous donner un coup de pouce.



Les super-héros de l'été ont rangé leurs capes et collants en lycra pour laisser place à une programmation plus pointue. Les films indépendants ont tous été casés pendant cette période de l'année tandis que d'autres blockbusters se frayent une petite place.

La rédaction de Girls a sélectionné 4 longs métrages qui valent le détour dans la salle de votre quartier. Au programme de cette sélection : le nouveau thriller du maître des films dérangeants (Darren Aronofsky), un biopic diffusé lors de la 70ème édition du Festival de Cannes (où nous avions particulièrement apprécié le personnage de la grand-mère), un documentaire sur une boxeuse en passe de reconquérir son titre de championne et une fiction sur la non moins réalité des entreprises du CAC 40, monde largement dominé par les hommes où une femme va tenter de s'imposer. Et si on en prenait de la graine ?

1. "Mother!"

> mother! movie (2017) - Official Trailer - Paramount Pictures Durée : | Date : 11/08/2017

L'histoire : le paradis de Jennifer Lawrence et de Javier Bardem est sur le point de virer au cauchemar dans le nouveau film de Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan) lorsque deux étrangers débarquent chez eux. Des événements étranges commencent à arriver. et cela ne fait que commencer.



Sortie : le 13 septembre.

2. "Nos années folles"

> NOS ANNÉES FOLLES - Bande-annonce officielle (André Téchiné) Durée : | Date : 11/08/2017

L'histoire : Paul n'en peut plus de la guerre et décide de se mutiler, puis de déserter. Il retrouve son épouse, Louise, qui le cache derrière une porte dérobée. Pour l'aider à sortir, Louise a l'idée de le travestir en femme. Paul devient Suzanne, son alter-ego féminin. En 1925, alors qu'il peut enfin retrouver son identité, Paul n'arrive pas à quitter celle qu'il était.



Sortie : le 13 septembre.

3. "Laetitia "

> LAETITIA - extrait (le combat) Durée : | Date : 11/08/2017

L'histoire : ce documentaire retrace le parcours de Laetitia à Vitry, peu de temps après qu'elle soit devenue championne de boxe thaï. Derrière le titre, Julie Talon part à la rencontre d'une femme peu sûre d'elle dont le quotidien n'a rien du nom qu'on lui donne, "Miss Univers". Pourtant, Laetitia va devoir remettre son titre en jeu.



Sortie : le 20 septembre.

4. "Numéro Une"

Emmanuelle Devos dans "Numéro Une" Crédit : Pyramide Distribution

L'histoire : Une brillante ingénieure a gravi les échelons dans son entreprise, le numéro 1 de l'énergie en France. Son quotidien va être bouleversé lorsqu'un réseau de femmes va l'approcher pour l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Aucune femme n'étant à l'un de ces postes à ce jour. C'est le début d'un combat contre un monde où les hommes ne sont pas prêts à laisser leur place.



Sortie : le 11 octobre.