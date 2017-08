publié le 16/08/2017 à 12:05

À la différence de Wonder Woman, elle n'a pas de super pouvoirs ; mais elle se bat avec autant de force et d'aplomb. Charlize Theron incarne une espionne britannique dans Atomic Blonde, film réalisé par David Leitch (Deadopool 2, John Wick 2) qui sort dans les salles françaises ce mercredi 16 août.



Dévoilé aux États-Unis au début du mois d'août, Atomic Blonde est de la même veine que les films d'action mettant en scène une héroïne forte (Lucy, Lara Croft, Nikita...). Alors certes, elle utilise ses chaussures à talons et porte d'autres attributs vestimentaires féminins pour mener à bien ses missions, mais c'est peut-être là le propos du film : ne vous fiez pas aux apparences, une femme a toutes les capacités en elle pour se battre contre les hommes... et même remporter le combat.

En témoigne la bande-annonce du film où l'agent Lorraine Broughton castagne ses ennemis à la pelle au service de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. On est au cœur des années 80 à Berlin, et alors que la techno connaît son heure de gloire dans les sous-sols berlinois, le personnage incarné par Charlize Theron va devoir livrer un document ultra-important au service d'espionnage britannique. Elle va croiser la route de David Percival (James McAvoy, vu en professeur Xavier dans X-Men) et Delphine (la franco-algérienne Sofia Boutella, que l'on connaît pour avoir dansé auprès de Madonna ou pour Nike et qui a joué dans le récent La Momie).



À l'occasion de la sortie en salles de Atomic Blonde, voici 4 infos à connaître sur les dessous de ce film aux éprouvantes (et impressionnantes) cascades.

1. C'est l'adaptation d'un roman graphique

Comme son "cousin" Valérian et la Cité des mille planètes (avec Laureline, l'héroïne cool et indépendante du film), Atomic Blonde est en fait l'adaptation d'un roman graphique. Intitulé The Coldest City, il a été écrit par Antony Johnston et illustré par Sam Hart et raconte bien l'histoire de Lorraine Broughton, cette espionne britannique envoyée en mission à la fin des années 80 à Berlin.



À noter cette étrangeté - inverse à Valérian : le titre du film a été modifié pour qu'il incarne cette "blonde atomique", héroïne de l'histoire tandis que Laureline, dont le prénom figure dans la BD originel, a tout simplement été rayée de sa version cinématographique. Dans les deux cas, les producteurs ont semblerait-il fait preuve d'un sexisme non déguisé.

2. Les cascades, c'est pas du fake

7 minutes 30. C'est la durée de l'une des scènes de combat de Atomic Blonde. Mais n'allez pas croire que Charlize Theron s'est reposée sur les lauriers d'une cascadeuse. Lors des répétitions, l'actrice sud-africaine a montré à la production du film de quoi elle était capable.



Résultat : c'est bien elle qui réalise toutes les scènes d'action à raison d'un entraînement intensif de 3 mois durant lequel Charlize Theron s'entraînait pas moins de 5 heures par jour. Respect.

3. Charlize Theron en est très "fière"

Atomic Blonde est un film important pour Charlize Theron. La Sud-Africaine n'est pas qu'actrice dans ce long-métrage qu'elle a également produit. Si elle en est fière, c'est aussi parce qu'elle y a ajouté une scène de sexe lesbien entre elle et le personnage incarné par la franco-algérienne Sofia Boutella. "il n'y a pas assez" de scène comme cela au cinéma, juge Charlize Theron.



Sofia Boutella partage ce point de vue. Sur la plateau de C à vous, sur France 5, l'ancienne danseuse a expliqué : "C'est une part de réalité que le cinéma ne montre pas assez, de la même façon que les femmes fortes ne sont pas assez montrées dans le cinéma. Les choses commencent à changer parce que plein de comédiennes insistent pour que les choses changent, et ce film en fait partie."

4. Un retour dans les années 80

Vous avez dû le remarquer dès la bande-annonce, la photographie d'Atomic Blonde adopte l'esthétique vintage des années 80. Le film entier est un retour en arrière où les décors mais aussi les costumes plongent le spectateur dans une période où l'underground était une nouveauté. Un plaisir pour les yeux et un ticket gratuit pour un tour de manège dans le passé.