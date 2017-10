publié le 25/10/2017 à 15:24

Cinq fois plus d'appels entre le 16 au 23 octobre. Le 3919, centre d'écoute dédié au harcèlement et agressions sexuelles, a vu son standard exploser après les révélations de l'affaire Harvey Weinstein et la libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux via les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc.



La chaîne d'information LCI est allée à la rencontre des personnes au bout du fil de ce numéro gratuit et anonyme. 28 personnes, toutes employées par la Fédération nationale solidarité femmes, sont présentes sept jours sur sept, jours fériés inclus, entre cinq et sept heures à répondre sans relâche aux victimes de harcèlement et/ou d'agressions sexuelles.

Harcèlement sexuel au travail, agression sexuelle dans les transports publics, ces femmes témoignent longtemps après les faits, ou le jour même. L'objectif du 3919 ? Les aider à trouver une solution avec, dans certains cas, la décision de porter plainte.

30.000 euros d'amende

Pour rappel, le harcèlement sexuel peut-être condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 30.000 euros d'amende tandis qu'une agression sexuelle peut-être condamné à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.





3919, numéro gratuit et anonyme pour les femmes victimes de violences, ouvert sept jours sur sept, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le week-end et les jours fériés.



08 842 846 37, numéro non surtaxé pour toutes les victimes, ouvert sept jours sur sept, de 9h à 21h.