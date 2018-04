publié le 11/04/2018 à 17:15

Un événement très attendu mais sans dirigeant diplomatique. Le palais de Kensington a annoncé mardi 10 avril qu'il n'y aurait aucune personnalité politique invitée au mariage du prince Harry avec l’actrice Meghan Markle, excluant ainsi la Première ministre britannique Theresa May et le président américain Donald Trump, selon les médias.





"Il a été décidé qu'une liste officielle de dirigeants politiques, britanniques et internationaux, n'était pas nécessaire pour le mariage du prince Harry et de madame Markle", a indiqué un porte-parole du palais dans un communiqué. Une décision qui serait due à la position du prince Harry dans l'ordre de succession au trône.



Classé au 5ème rang après son père, le prince Charles, son frère, le prince William et ses deux enfants, la place du prince donne à l’événement un caractère moins diplomatique que le mariage de William et Kate Middleton en 2011. Seuls le Premier ministre de l'époque, David Cameron, plusieurs membres du gouvernement britannique ainsi que les dirigeants des pays du Commonwealth avaient été invités pour l'occasion.

2.640 convives attendus au château de Windsor

Alors que le mariage princier a lieu le 19 mai prochain, quelque 2.640 personnes seront conviées dans le parc du château de Windsor. Comme l'avait annoncé le palais en mars dernier, ces chanceux auront le privilège d'assister à l'arrivée du prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités ainsi qu'à la procession en calèche au départ du château.

Parmi la liste des invités figurent 1.200 "membres du public", d'âges et de profils variés, venant des quatre coins du Royaume-Uni, 200 membres d'organisations caritatives, 610 issues de la communauté locale de Windsor, une centaine d'élèves d'écoles avoisinantes et 530 employés de la Maison royale.