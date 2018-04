publié le 04/04/2018 à 13:15

37 millions d'euros. C'est ce que devrait coûter Outre-Manche le mariage tant attendu de Meghan Markle et du prince Harry. C'est la famille royale qui va payer l'addition, estimée par un wedding-planner (organisateur de mariage).



Hamish Shephard, fondateur de Bridebook, a fait le calcul. "La nourriture et les boissons coûteront à eux seuls près d'une demi-million d'euros. Les invités devraient boire près de 17.000 coupes de champagne et verres de vin. Ils mangeront 28.000 canapés", explique-t-il au micro de RTL. Et en plus de tout ça, il y a la pièce montée qui coûtera près de 57.000 euros. Ça pourrait être un gâteau de huit étages !"

Autre coût incompressible : la tenue de la mariée. "On imagine que Meghan dépensera près de 350.000 euros sur sa seule toilette, la majorité de cette dépense concernant, bien sûr, la robe de la mariée", continue Hamish Shephard.

Ces chiffres font pâle figure face au coût que représente la sécurisation de cette cérémonie. Dispositif anti-drones, tireurs d'élite... ces moyens exceptionnels devraient coûter quelques 34 millions d'euros. Plus de 90% du budget du mariage.