publié le 08/11/2017

Elle est l'une des plus grandes auteures américaines de sa génération. Joan Didion, 82 ans aujourd'hui, collectionne des publications dans les meilleurs journaux et magazines de son temps. Ses essais, fictions et pièces de théâtre ont été acclamées par la critique tant son œuvre littéraire et ses travaux écrits révèlent l'histoire de l'Amérique contemporaine.



Joan Didion n'est cependant pas qu'une fine et redoutable journaliste qui a inventé un style à part entière. Elle a su mettre des mots sur les tragédies que le commun des mortels peut traverser dans son ensemble : le deuil, la parentalité ou encore le vieillissement.

Véritable icône de la littérature, Joan Didion revisite, avec son neveu Griffin Dunne, l'ensemble de sa carrière et des événements marquants de sa vie professionnelle comme personnelle dans Joan Didion, le centre ne tiendra pas, documentaire intime et touchant disponible sur Netflix depuis le 27 octobre dernier. Voici 3 raisons de le regarder sans plus tarder.

> Joan Didion: The Center Will Not Hold ' Official Trailer [HD] ' Netflix Date : 07/11/2017

1. Une femme qui a su s'imposer dans un monde où personne ne l'attendait

Joan Didion a fait ses premiers pas de journaliste dans Vogue, après avoir remporté un prix sponsorisé par le prestigieux magazine de mode. Tout juste diplômée de la prestigieuse université de Berkley, en Californie, l'étudiante s'envole alors pour New York où elle débute par un poste d'assistante et finit par y écrire de nombreux essais dont Self-respect ("le respect de soi"), sa première publication en 1961.



Dans le documentaire, Joan Didion raconte, non sans une pointe d'humour, qu'elle a rédigé cet article parce que l'auteur original ne l'avait tout simplement pas fait. Le magazine était sur le point de partir à l'impression, ces deux pages blanches devaient être remplies. Elle a rempli sa mission au caractère prêt.

Le talent de l'apprentie journaliste ne passe alors plus inaperçue. De la côte est à la côte ouest, le travail de Joan Didion est publié dans les plus grands journaux new yorkais comme Life, Esquire ou The New York Times. On demande à la jeune femme de l'époque de raconter de son point de vue la vie en Californie. Son regard acerbe sur les dérives du mouvement hippie par exemple traduit la fin d'une génération et d'une époque, marquée par le meurtre de Sharon Tate, alors enceinte de huit mois, dans sa demeure de Cielo Drive, le 9 août 1969.



Après le succès de Slouching Towards Bethlehem en 1968 (L'Amérique 1965-1990 - Chroniques, publié en France en 2009), Joan Didion s'envole pour le Salvador au début des années 80 pour y raconter son expérience de la terreur dans ce pays aux liens particuliers avec les États-Unis. L'écrivaine s'impose également dans le registre de la politique avec la publication de plusieurs essais et ouvrages analysant les événements marquants entourant la Maison-Blanche. Plus aucun doute : Joan Didion devient une voix importante et éclairée de toute une génération d'Américains et d'Américaines.

2. Des images rares au cœur de l'intimité de la journaliste

Avec le neveu de Joan Didion derrière la caméra, rien d'étonnant à ce que ce documentaire soit particulièrement proche de la vie personnelle de l'écrivaine. Grâce à des images d'archives et des photos issues de l'album personnel de la famille Didion-Dunne, le spectateur découvre le quotidien de la journaliste dans sa maison californienne au bord de l'océan Pacifique.



Elle y habite avec son époux, John Gregory Dunne, romancier, dramaturge et critique littéraire. Le couple, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, y élève Quintana, leur fille adoptive. Joan Didion verra alors son époux et leur fille mourir à quelques mois d'intervalles. En résultera deux des plus belles œuvres de l'écrivaine : The Year of Magical Thinking (publié en 2007 en France sous le titre L'Année de la pensée magique) et Blue Nights (2011)

3. Un modèle de réussite et d'honnêteté

Joan Didion reçoit la médaille nationale des arts et humanités de la part de Barack Obama, le 10 juillet 2013 Crédit : SIPA USA/SIPAUSA/SIPA

L'écrivaine l'avoue dans des articles dont elle est la signature comme pour Netflix, son mariage avec John Gregory Dunne n'a pas toujours été heureux. Mais c'est avec une touchante honnêteté que Joan Didion se confie devant la caméra de son neveu.



Fidèle à son franc-parler, l'octogénaire récompensée par Barack Obama en 2013 de la "médaille nationale des arts et des humanités", ne semble regretter aucun de ses choix tant ces derniers lui ont permis d'apprendre sur elle-même comme sur l'être-humain en particulier.



Ses doutes, ses difficultés et ses échecs, elle a su les maîtriser et se les approprier grâce à son talent pour l'écriture afin d'en faire des œuvres littéraires mais aussi, et surtout, des œuvres universelles.