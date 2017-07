publié le 03/07/2017 à 07:05

Elle aime les déchets Juliette Franquet. Alors, pour leur rendre justice, elle a co-fondé Love Your Waste, une start-up spécialisée dans la collecte et le transport des ordures et qui permet à toutes et à tous "une prise de conscience collective sur le gaspillage alimentaire et le potentiel de réemploi des déchets", peut-on lire sur la plateforme de Love Your Waste.



"C'est un secteur très compliqué parce qu'il touche à la fois à l'alimentation, aux transports, à l'énergie et à l'économie", détaille Juliette Franquet à Girls, lors de son passage à Viva Technology.

Créée il y a trois ans, la start-up de Juliette Franquet a fait son entrée dans le monde de la "Green Tech", il y a six mois seulement, avec une application en cours de développement et une certification écolo délivrée par le gouvernement. Entretien avec une entrepreneure impliquée et engagée à faire du monde un endroit meilleur.

Girls : C'est plus difficile d'être une femme dans la Tech ?

Juliette Franquet : Il y a bien une sous-représentation des femmes dans le secteur de la Tech. L'économie a été faite par des hommes et pour des hommes. Mais je connais plein de femmes qui ont beaucoup de culot et beaucoup qui sont entreprenantes mais pas entrepreneures. J'étais la dernière personne à savoir que j'allais monter une entreprise ! Quand je vais en rendez-vous avec mon associé de 63 ans, on me prend parfois pour la secrétaire mais les choses sont en train de changer.



Comment attirer plus de femmes dans la Tech justement et réduire ces inégalités ?Il faut plus de salons comme Viva Technology, qui donnent la parole aux femmes tout en faisant attention à la discrimination positive. Trouver les femmes compétentes demandent plus de boulot. Il faut également convaincre les femmes à prendre la parole en public, elles sont moins nombreuses que les hommes en effet à se mettre sur le devant de la scène. On doit évoluer petit à petit : commencer avec celles qui veulent parler, former celles qui sont moins à l'aise.



La technologie du futur dont on ne pourra se passer dès demain, selon toi ?

J'espère que la technologie va être utilisée à bon escient en optimisant les transports, en travaillant sur le biogaz et les données. Grâce à elles, on peut prédire, conseiller. Mais pour bien le faire, il ne faut pas oublier son but, réfléchir à pourquoi on utilise les nouvelles technologies et en quoi cela nous apporte dans notre quotidien.



Un modèle féminin qui a entrepris et réussi dans la Tech ?

Je n'en ai pas trop parce qu'il n'y en a pas. Dans le milieu associatif, il y a en revanche beaucoup de femmes. (elle cherche quelques instants un nom, ndlr.). En fait je vais arrêter de chercher car le fait qu'il n'y ait pas une personne qui me viennent en tête cela veut tout dire. Les femmes qui m'inspirent et qui ne sont pas dans la Tech sont la princesse Leia mais aussi Mère Teresa.



Pour en savoir plus sur Love Your Waste, direction ce lien.