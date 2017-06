publié le 24/06/2017 à 09:30

Marion Moreau n'est pas venue à Viva Technology pour se tourner les pouces. S'il a été difficile de se croiser, c'est bien parce que cette journaliste spécialisée dans la Tech avait un agenda plutôt chargé pendant ce salon international dédié à l'innovation, aux start-ups et aux nouvelles technologies. Ceci explique donc pourquoi nous avons dû nous résoudre à correspondre par mails, quelques jours après l'événement.



Lors de ce rendez-vous devenu incontournable en seulement un an d'existence, Marion Moreau avait plusieurs missions. La première : "Parler des actions de la Fondation Sigfox", une fondation qui "agit en faveur de causes environnementales et de protection de la biodiversité, et du vivant, en utilisant des capteurs longue durée et basse consommation", explique Marion Moreau. Elle détaille ensuite les nombreuses actions déjà entreprises par la fondation : sécuriser des recherches sur le climat en Antarctique, lutter contre le braconnage de rhinocéros en Afrique ("en plaçant des capteurs GPS dans la corne de rhinocéros sauvages"). Un travail ambitieux qui, souligne la journaliste, a besoin de soutient pour se poursuivre.

Deuxième raison : Marion Moreau a lancé sa propre association, Les Digitals. Cette dernière, composée "d’entrepreneurs de la tech et d’artistes sur un modèle des 'Enfoirés'" a donné un concert de soutien "hébergé par Viva Tech", au collectif des Déterminés (une autre association "ayant pour objectif la démocratisation de l’entrepreneuriat des jeunes").



Enfin, la spécialiste est venue animer plusieurs "mini-conférences sur l"innovation en général" avec les journaux Les Echos et Le Parisien. Entretien virtuel avec une femme qui a réussi à s'imposer dans la Tech, sans trop de difficulté.

Ce sont aux filles d'écrire leur histoire Marion Moreau, de Sigfox





Girls : Les femmes sont peu nombreuses dans les sciences et la Tech, comment faire pour les attirer dans ces secteurs pourtant très porteurs ?

Marion Moreau : Les femmes ne sont pas si rares, mais il faut aller les chercher un peu. Elle ont longtemps été un peu pudiques, mais se "réveillent" aujourd’hui, car l’innovation est un levier d’émancipation. Il faudra, je pense, quelques "rôle modèles" pour inspirer des vocations, et des écoles qui doivent jouer la mixité. Ce sont aux filles d’écrire leur histoire, et de prendre leur destin en main, et il y a de plus en plus de jeunes femmes (codeuses, entrepreneuses…) qui jouent un rôle important d’ambassadrices.



C'est plus difficile d'être une femme dans la Tech ?

J’ai pour ma part toujours travaillé dans ce secteur en tant que journaliste techno. J’ai "plongé" dans la marmite à 19 ans et je n’ai connu que ce secteur. Mon point de comparaison est donc faible… Mais ce que je peux dire c’est que, non, ce n’est pas si difficile de s’imposer, pas si l’on respecte les fondamentaux : travailler ensemble, hommes et femmes, dans le respect des compétences de l’autre, valoriser ses atouts quelqu’ils soient sans rougir, et avoir toujours envie d’apprendre.



La technologie du futur dont on ne pourra se passer dès demain, selon vous ?

Les assistants personnels intelligents. Je pense que d’autres interfaces, autres que le smartphone, vont nous aider énormément dans notre quotidien. Les assistants vont simplifier nos taches et nous faciliter la vie, là où aujourd’hui nous sommes encore contraints par la technologie. Les capteurs longue durée et basse consommation vont aussi être un énorme enjeu de maîtrise de l’environnement. Nous le testons déjà et le potentiel est énorme !



Un modèle féminin qui vous inspire ?

Je voudrais tirer mon chapeau à Géraldine Le Meur, qui est l’une des fortes ambassadrices de la France à l’étranger, plus particulièrement dans la Silicon Valley. Multi-entrepreneuse et investisseur, elle a été à l'origine de la conférence LeWeb avec Loic Le Meur, et a fait venir très tôt des talents qui sont devenus des géants de la tech, et cela pendant 10 ans. Cela a créé un pont durable entre la France (et l’Europe) et les États-Unis, et cela se mesure encore aujourd’hui. Elle est maintenant l’une des fondatrices de "The Refiners", un accélérateur qui accompagne les startups à s’implanter aux États-Unis. Et, cerise sur le gâteau, elle est aussi une maman dévouée pour ses trois garçons et en cela, c’est admirable !



Est-ce qu'il y a d'autres femmes, qui ne sont pas issues de la Tech et qui vous inspirent également ?

J’ai beaucoup d’admiration pour les femmes qui exercent des métiers pénibles, comme les infirmières, qui travaillent parfois très dur pour s’occuper des autres. Et récemment aussi, j’ai été touchée par les filles du collectif "Les Déterminés", qui vivent dans des quartiers difficiles et décident de lancer leur boite. Elles doivent se battre plus que les autres pour arriver à leurs fins, et j’admire leur ténacité tout en gardant leur sourire !



Une application qui vous accompagne au quotidien ?

Citymapper, car je déteste la routine et j’aime changer de monde de transport, surtout le vélo à Paris !