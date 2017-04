Le Frigo Jaune lutte contre le gaspillage alimentaire en entreprise

publié le 19/04/2017 à 00:25

En 2016, Laurence Kerjean a lancé Le Frigo Jaune pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un frigidaire qui est installé dans les entreprises dans le cadre de leur cantine. L'idée est simple, à la fin du service de restauration, le prestataire récupère les invendus de la journée et les dépose dans un doggy bag que l'entreprise de Laurence Kerjean fournit pour ensuite les déposer dans le Frigo Jaune. Toutes les denrées récupérées sont enregistrées via une application qui va envoyer un push à l'ensemble des employés de l'entreprise afin de leur indiquer ce qu'ils peuvent venir récupérer.



"On donne le nombre d'entrées, de plats et de desserts. Tous les jours les salariés peuvent aller se servir gratuitement ou alors donner à une personne dans le besoin", détaille Laurence Kerjean, fondatrice du projet qui agit en vertu de la loi anti-gaspillage du 11 février 2016. Une initiative qui fonctionne puisque sur le premier mois d'utilisation, 40 plats par semaine ont été sauvés de la poubelle dans chaque entreprise disposant du Frigo Jaune, ce qui correspond à 17kg de nourriture.