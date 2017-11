publié le 13/11/2017 à 09:59

Que pensent les écrivains et écrivaines de l'écriture inclusive ? Marc Levy a choisi de donner son avis sur ce sujet polémique sur Twitter, le 10 octobre dernier. L'auteur français a répondu à un tweet du journaliste Bernard Pivot dans lequel ce dernier s'interroge sur la meilleure des formulations pour qualifier Colette, célèbre romancière française.



"Colette est l'une de nos grandes écrivaines. Colette est l'un de nos grands écrivains. La seconde formulation est plus flatteuse, non?"

Liké par près de 6.000 internautes, ce message a également reçu plus de 1.000 commentaires. Parmi les "totalement d'accord" ou critiques allant à l'encontre de cette affirmation du journaliste, Marc Levy a ajouté son grain de sel au débat sur l'écriture inclusive.



"Non, au contraire. Et je ne vois pas pourquoi elle le serait", a-t-il répondu à Bernard Pivot avant d'ajouter : "pourquoi le masculin représente t’il toujours l’union des deux sexes... imaginons un instant que l’on dise de Camus qu’il était une immense écrivaine ... cela semblerait bien étrange".

Cette remise en question de la règle de grammaire du "masculin l'emporte sur le féminin" n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre.