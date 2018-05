De Paris à Montréal, 5 festivals qui célèbrent les femmes

publié le 04/05/2018 à 08:00

C'est Le rendez-vous du cinéma international. Comme chaque année, le Festival de Cannes surprend par sa sélection ou l'identité des membres du jury dévoilés quelques semaines avant son lancement.



Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, son délégué général, n'ont en revanche pas fait défaut à l'éternelle problématique de Cannes : le manque de représentation des femmes derrière la caméra. Si le cinéma ne vous dit rien, si vous en avez marre d'y voir toujours sélectionnés les mêmes réalisateurs, rappelez-vous que le monde ne tourne pas autour de la Croisette durant ces quinze jours de festivités.

Pour preuve, d'autres festivals sont organisés durant cette même période. Tour d'horizon de ces événements culturels et engagés où les femmes sont loin d'être sous-représentées.

1. Fraîches Women Festival

Quand ? Le 6 mai 2018, de 13 heures à minuit.

Où ? À la Marbrerie, à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93).

On y trouve quoi ? Une journée entière de discussions, d'ateliers et une soirée de concerts, le tout organisé par et pour toutes les femmes, voilà en quelques mots ce qui vous attend au Fraîches Women Festival, événement organisé par Dolores Bakela et Adiaratou Diarrassouba, les co-fondatrices de L'Afro, un média qui raconte "l'expérience afrodescendante en France".



Pourquoi on y va ? Parce que le Fraîches Women Festival se revendique "inclusif, féminin et familial". On y croisera l'artiste et activiste Estelle Prudent, la photographe Noëlla. L., ou encore la créatrice de la newsletter Les Glorieuses, Rebecca Amsellem.

Prix : de 0 à 20 euros, en vente via ce lien.

2. Le festival des Journalopes

Quand ? Le 6 mai 2018, de 16 heures à minuit.

Où ? À La Station - Gare des Mines, dans le XVIIIème arrondissement de Paris.

On y trouve quoi ? Des conférences consacrées au journalisme indépendant et féministe, organisées par le collectif Les Journalopes, soit six journalistes qui écrivent sur l'égalité, les violences conjugales, le sexe, les droits reproductifs ou encore l'amour.

¿¿ Dimanche 6 mai, on te donne rendez-vous à La Station (@collectifMU) pour notre premier festival du journalisme indépendant et féministe ¿¿¿¿¿¿¿https://t.co/aouWCLpdmX pic.twitter.com/SgL8LP8mcn — Les Journalopes (@LesJournalopes) 16 avril 2018

Pourquoi on y va ? Pour comprendre comment le journalisme a évolué depuis l'affaire Weinstein avec une conférence donnée par Victoire Tuaillon ou pour découvrir le témoignage d'Audrey Lebel, correspondante en Ukraine et assister à l'avant-première du documentaire l'Amour au temps d’Erdogan, réalisé par Cerise Sudry-Le Dû et Ségolène Davin.

Prix : entrée libre.

3. "Les héritières", le festival de l'association Lallab

Quand ? Le 5 mai 2018, de 13h30 à 21h30.

Où ? À l'Institut du Monde Arabe, dans le Vème arrondissement de Paris.

On y trouve quoi ? Une célébration des "héritières", c'est-à-dire "ces générations de femmes" qui appartiennent au passé comme au présent et à l'avenir et qui "poursuivent le combat" contre les discriminations et le racisme. Au programme : des tables rondes et rencontres organisées par l'association féministe et anti-raciste Lallab.

Une publication partagée par @assolallab le 16 Avril 2018 à 10 :55 PDT

Pourquoi on y va ? Pour repartir avec un concentré d'Histoire transmis par l'écrivaine, animatrice et réalisatrice Rokhaya Diallo, découvrir l'univers de la troupe de danse Kif-Kif Bledi, et s'inspirer pour créer de nouveaux outils de transmission de ces histoires de luttes féministes et anti-racistes.

Prix : de 0 à 25 euros, en vente via ce lien.

4. La fête du slip

Quand ? Le 5 mai et du 10 au 13 mai 2018.

Où ? Dans plusieurs lieux à Lausanne, en Suisse.

On y trouve quoi ? La Fête du Slip est une célébration de la diversité des sexualités et une exploration des initiatives qu'il reste encore à mettre en place pour un monde plus juste.

Une publication partagée par La Fête du Slip (@lafeteduslip) le 19 Févr. 2018 à 11 :58 PST

Pourquoi on y va ? Pour découvrir l'exposition de l'artiste suisse-canadienne Trish Haulz sur les femmes dans la musique de la région de Montréal, mieux comprendre le phénomène des femmes qui éjaculent et assister à de nombreux spectacles ou performances repoussant les limites des genres.

Prix : prix variables.

5. Le Festival de films féministes de Montréal

Quand ? Du 5 mai au 12 mai 2018.

Où ? Dans plusieurs lieux à Montréal, au Canada.

On y trouve quoi ? Une programmation de films célébrant "la diversité des féministes et des féminismes" avec pas moins de 8 soirées, deux concerts et plusieurs ateliers.

Une publication partagée par FFFM (@fffmontreal) le 24 Avril 2018 à 12 :46 PDT

Pourquoi on y va ? Pour se rendre compte de l'étendu du mouvement féministe(s), le FFF de Montréal propose des projections de courts métrages "autochtones féministes" ou afro-féministes mais aussi des portraits de sportives telles que Marie Toorpakai, qui s'est déguisée en garçons pour pouvoir défier les talibans (Girl Unbound)

Prix : entrée libre sur contribution (7 dollars par événement suggérés).