publié le 12/04/2018 à 10:55

La vingtaine de films en course du 8 au 19 mai pour la Palme d'or a été dévoilée à 11h ce jeudi 12 avril 2018. Pour l'heure seul un film de la compétition avait déjà été annoncé : Everybody Knows de l'Iranien Asghar Farhadi, avec Javier Bardem et Penelope Cruz, qui ouvrira le festival le 8 mai.





Cannes a reçu un nombre de films record : 1.906 longs-métrages, "tous visionnés". "Cette année, vous constaterez un fort renouvellement, générationnel, des gens qui vous n'attendiez peut-être pas à cette place là", a annoncé Thierry Frémaux, le délégué général du Festival.

Le jury sera présidé cette année par l'actrice australienne Cate Blanchett, figure de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel, six mois après le scandale Weinstein qui a fortement secoué le monde du cinéma. Elle sera la douzième femme à se voir confier ce rôle dans l'histoire du festival.

Les films retenus pour la Sélection officielle cette année sont :

- Everybody Knows (Asghar Farhadi, avec Javier Bardem et Penelope Cruz)

- En guerre (France - Stéphane Brizé)

- Dogman (Italie - Matteo Garrone)

- Le livre d'image (France - Jean-Luc Godard)

- Asako 1 & 2 (Japon - Ryusuke Hamaguchi)

- Plaire, aimer et courir vite (France - Christophe Honoré)

- Les filles du soleil (France - Eva Husson)

- Ash is Purest White (Chine - Jia Zhangke)

- Shoplifter (Japon - Hirokazu Kore Eda)

- Capharnaüm (Liban - Nadine Labaki)

- Burning (Corée du Sud - Lee Chang-dong)

- Black Klansman (États-Unis - Spike Lee)

- Under the Silver Lake (États-Unis - David Robert Mitchell)

- Three Faces (Iran - Jafar Panahi)

- Zimna wojna (Pologne - Pavel Pavlikovsky)

- Lazarro Felice (Italie - Alice Rohrwacher)

- Yomeddine (Egypte - A. B. Shawky)

- Leto (Russie - Kirill Serebrennikov)



Le Festival a aussi annoncé quelques oeuvres qui seront projetés dans d'autres sélections et moments du festival. La Séance spéciale sera réservée à 10 ans en Thaïlande, The State against Mandela and the other (Nicolas Chapeau, Gilles porte), O Grande Circo Mistico, Les âmes mortes (un film de 8h15 !), À tout vent ou encore à un documentaire de Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit. Hors compétition, le Festival projettera Solo : A Star Wars Story mais aussi Le Grand Bain de Gilles Lelouche.



Beaucoup de premiers films et de nouveaux noms compose enfin la sélection Un Certain Regard dont le président du jury est Benicio del Toro : Rance, Sofia, Les Chatouilles, Long Days Journey to Night, Girl, Gueule d'ange (avec Marion Cotillard), Euphoria, Mon tissu préféré, Les Moissonneurs, Rafiki, In My Room, El Angel, The Gentle Indifference of the World, À genoux les gars (sur les rapports femmes-hommes et les nouveaux modes de sexualité)...