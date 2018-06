publié le 14/06/2018 à 20:01

Au lendemain d'une mise en bouche avec le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Arabie Saoudite, la cadence s'accélère sérieusement en Russie avec la première de 14 journées à trois matches minimum, vendredi 15 juin, et déjà un choc très attendu, Portugal-Espagne (20h) à Sotchi.



D'un côté, le champion d'Europe en titre et sa superstar Cristiano Ronaldo, cinq Ballon d'Or et quatre Ligue des champions au compteur mais "seulement" trois buts en 13 matches de Coupe du Monde. De l'autre, une "Roja" présentée comme candidate sérieuse au titre mais qui vient de perdre son sélectionneur des deux dernières années.

La dernière opposition entre les deux voisins remonte à l'Euro 2012, lors d'une demi-finale remportée par les Espagnols aux tirs au but (4-2, 0-0 après prolongation). Cette fois, il s'agit d'une sorte de finale avant l'heure dans le groupe B, où figurent aussi le Maroc et l'Iran. Les deux supposés plus faibles s'affrontent à 17h à Saint-Petersbourg.

La journée débute par une affiche alléchante sur le papier entre l'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani et l'Égypte de Mohamed Salah, s'il est remis de sa blessure à l'épaule gauche. Coup d'envoi de ce deuxième match du groupe A à 14h à Ekaterinbourg. Samedi 16 juin, il y aura quatre matches au programme, dont celui de la France face à l'Australie (12h).