Avec une super-héroïne, des films qui posent la question du genre ou des histoires de femmes qui se battent, le cru 2017 au cinéma fait une belle part à la gente féminine.

07/01/2017

En 2016, les femmes ont pris le pouvoir à la télévision. Dans de nombreuses séries (américaines), les personnages féminins se sont rebellés, ont pris les armes, ont assis leur supériorité. Les productions de Netflix ou HBO ont mis au centre une diversité bienvenue dans leurs scénarios. En revanche, côté cinéma, les femmes ont souvent été cantonnées à des rôles un peu superficiels. Cette année, l'offre devrait redresser la barre avec un panel de films qui sentent bon le girl power.



La rédaction de Girls en retenu quelques longs-métrages particulièrement prometteurs. Onze en tout qui, chacun à sa manière, vont mettre les femmes au centre de leur histoire, faisant d'elles des héroïnes incontestables. Parmi eux, on retrouve un block buster consacré à Wonder Woman, mais aussi des drames étrangers, des comédies américaines ou encore un documentaire français.

Trois incontournables biopics

L'année démarre fort avec, dès le 11 janvier prochain, un film historique consacré à la reine Kristina de Suède, ou Christine de Suède. Unique enfant du roi Gustave II Adolphe, elle est élevée par ce dernier comme un garçon, afin de pouvoir lui succéder et être couronnée "roi". La Reine garçon, film aux multiples nationalités dont française, raconte donc l'histoire de cette petite fille qui va, une fois adulte, défier les codes de son pays, de sa religion et de sa tradition. Une femme forte qui assume son amour pour les femmes et son refus de se marier, jusqu'à l'abdication pour vivre en liberté son catholicisme.



Autre genre, autre femme forte : Jackie Kennedy. Le biopic consacré à la femme de John F.Kennedy est prévu pour le 1er février prochain avec Natalie Portman dans le rôle-titre. Elle y incarne une Jackie endeuillée par l'assassinat de son mari, abattu le 22 novembre 1963. Le film se concentre sur la femme et le courage dont elle va faire preuve pour affronter son chagrin tout en rendant hommage à l'homme qu'a été Kennedy, plus que l'animal politique.



La date de la sortie du film n'est sans doute pas anodine. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, sort un film sur trois destins extraordinaires, comme pour remettre les protagonistes féminins à leur place dans l'Histoire : au centre. Katherine Johnson, Dorothy Vaughn et Mary Jackson sont trois scientifiques afro-américaines grâce à qui les États-Unis ont pu prendre la tête de la conquête spatiale. Grâce aux Figures de l'ombre, l'importance de ces trois femmes ne restera plus inconnue.

Entre destins supers et super-pouvoirs

Certaines femmes (en salles le 22 février) met en lumière quatre personnages féminins, fictifs cette fois-ci. Chacune se voit confrontée à une vie compliquée, des décisions à prendre ou des situations délicates. Avec entre autre Kristen Stewart, ce drame américain signé Kelly Reichardt donne à des femmes ordinaires des allures de femmes extraordinaires.



En parlant d'extraordinarité, la plus girl power de toutes va se déchaîner dans un film qui lui est consacré, à découvrir le 7 juin. C'est la première fois que Wonder Woman est l'héroïne de ses propres péripéties sur grand écran. La princesse des Amazones quitte son île paradisiaque pour sauver le monde d'une grande menace. Grâce à cet exil, elle va découvrir ses véritables super-pouvoirs, et son destin inévitable.



Entre comédie et drame, 20th Century Women rappelle ce que veut dire être une femme dans la société contemporaine. Alors qu'un jeune garçon traverse les méandres de la vie d'adolescent, trois femmes vont tenter de l'éclairer sur la vie en lui racontant leurs propres expériences de l'amour, du sexe, des relations, de la vie. À déguster dès le 1er mars prochain.

Femmes et libertés vs traditions et prisons

Quand la liberté se confronte aux traditions, un scénario loin d'être inédit mais qui ne s'essouffle jamais. Le film israélien Tempête de sable (qui sort le 25 janvier) reprend le thème bien connu du père qui choisit le mari de sa fille Layla, qui elle, est amoureuse d'un autre. Le tout se déroule dans un petit village bédouin d'Israël, à la frontière avec la Jordanie. La volonté et l'amour de Layla vont remettre en cause les croyances et traditions ancestrales de son village.



"Je résiste. Évidemment je résiste". Voilà comment se conclut la bande annonce de Noces, un film franco-pakistano-belgo-luxembourgeois en salles le 22 février et qui s'intéresse au même sujet. Zahira a 18 ans et se retrouve confrontées aux traditions de sa famille. Un mari lui a été choisi. Seulement, cette Belge d'origine pakistanaise n'est pas prête à renoncer à sa liberté.



Sa liberté, Layal en est privée dans 3.000 Nuits. Le 4 janvier dernier est sorti ce film inspiré d'une histoire vraie qui raconte celle de cette jeune institutrice pakistanaise accusée - à tord - d'avoir participé à un attentat et condamnée à huit de prison. Pendant son séjour carcéral, Layal va se déclarer enceinte et décidé, contre l'avis de tous, de garder et élever son bébé en prison.

En France, un drame et le combat d'une vie

Adèle Exarchopoulos, star de La Vie d'Adèle, revient dans un drame signé Arnaud des Pallières. Quatre femmes, à différentes époques de leur vie, vont finir par ne former qu'un seul et même personnage. Chaque période est incarnée par une actrice différente, à part la comédienne palmée et césarisée, on retrouvera Adèle Haenel, Solène Rigot et Gemma Arterton. Orpheline sortira le 29 mars au cinéma.



Enfin, Latifa, le cœur au combat est un documentaire signé Olivier Peyon et Cyril Brody. Il raconte le combat d'une femme, d'une mère, qui puise son courage dans son immense chagrin. Latifa Ibn Ziaten est la mère du premier soldat tombé sous les balles de Mohammed Merah. Ce film est un hommage au combat et à la détermination de cette femme qui oeuvre aujourd'hui, à travers une association qu'elle a créée, pour venir en aide à la jeunesse et promouvoir la paix, la laïcité et le vivre ensemble. En salles dès le 2 mai prochain.