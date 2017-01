Jenifer fait ses premiers pas au cinéma dans "Faut pas lui dire"

La chanteuse Jenifer est à l'affiche du film "Faut pas lui dire" pour son premier vrai rôle au cinéma.

02/01/2017

La première comédie française de cette année 2017, Faut pas lui dire sort mercredi 4 janvier dans les salles. Il est réalisé par Solange Cicurel avec les vrais premiers pas sur grand écran de la chanteuse Jenifer. C’est un film sur l’amitié et ses limites quand un secret à révéler ou pas menace de bouleverser cette amitié.



Laura, Eve, Anouch et Yael sont cousines et copines mais quand les trois premières découvrent que le futur mari de la dernière la trompe avec un homme, elles se trouvent face dilemme : faut-il lui dire ou pas ? On est dans le vaudeville, c'est rythmé, joliment filmé, les quatre actrices font bien les choses sans trop en faire et parmi elles en effet, Jenifer Bartoli qui révèle un vrai talent comédienne. On l'avait aperçu dans Les Francis en 2014 mais là elle a vrai rôle défendre et c'est sans doute pourquoi s'est décidée à s'intéresser au projet...

Un rôle réussi

Ce n'est pas un rôle de chanteuse ou d'artiste que Jenifer interprète dans Faut pas lui dire. Elle incarne la très (trop) sérieuse et psychorigide Laura Brunel, une avocate qui a bien du mal à consacrer du temps sa vie personnelle. Elle est du genre à mettre deux heures à aligner ses crayons dans un pot mais elle est aussi capable tout abandonner pour voler secours ses amies.



Jenifer est donc actrice dans Faut pas lui dire mais elle est aussi jurée dans la nouvelle saison de The Voice bientôt sur TF1 et chanteuse aussi avec un nouvel album Paradis secret et une tournée qui débute en février : aura-t-elle temps et envie continuer sur grand écran ? Les vrais premiers pas de Jennifer au cinéma sont convaincants. Faut pas lui dire de Solange Cicurel avec aussi Camille Cahmoux et Arié Elmaleh sort mercredi 4 janvier au cinéma.