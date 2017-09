publié le 14/09/2017 à 18:50

C'est une oeuvre culte qui fait son grand retour au cinéma. 26 ans après sa sortie, Terminator 2 : Le Jugement dernier, de James Cameron, est projeté uniquement ce 14 septembre dans les salles Pathé. Pour cette nouvelle bougie, le film a été diffusé en 3D pour faire (re)découvrir ce chef-d'oeuvre de la science-fiction porté par Arnold Schwarzenegger. Avec ses 6,1 millions d'entrées en France, Terminator 2 est l'un des plus gros succès de la franchise en Hexagone et surtout le film "préféré" des fans dans la saga.



Avec Terminator, James Cameron a créé une oeuvre aussi culte que Star Wars. La saga démarre dans un monde post-apocalyptique où la guerre entre les machines et les hommes fait rage. Dans le premier volet, le cyborg tueur Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger), est envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor, la mère de John, le leader de la Résistance humaine contre les machines. Mais il échoue dans sa mission. Sarah est sauvée et donnera naissance à John.

Dans Terminator 2 : Le Jugement dernier, Arnold Schwarzenegger revient. Les rôles sont désormais inversés et il doit sauver John Connor, pourchassé par un nouvel ennemi, incarné par Robert Patrick, le T-1000.



> TERMINATOR 2 3D – Bande-Annonce Officielle VF – James Cameron (2017)

Des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque

James Cameron bouleverse tout ce que l'on a pu voir au cinéma dans les années 90. Il a d'ailleurs fait appel à trois sociétés dont ILM, la compagnie de George Lucas, pour bénéficier de la crème de la crème des effets spéciaux. Plus de la moitié du budget global du film a d'ailleurs été engloutie pour la technique, ce qui en fait un film révolutionnaire dans ce domaine.



On rencontre enfin John Connor

Dans Terminator, le public fait la connaissance de Sarah Connor, future mère du leader de la Résistance des humains. John Connor est mentionné tout au long de Terminator, mais il n'apparaît que dans Terminator 2, soit six ans après la sortie du premier volet.

Edward Furlong est John Connor dans "Terminator 2" Crédit : Studio Canal

Il est incarné par Edward Furlong et devient l'un des jeunes héros les plus populaires de sa génération. Toute la saga Terminator s'articule autour de John Connor, qui est la clef de la liberté des humains et de la destruction des machines.

Arnold Schwarzenegger incarne "un gentil"

Pour beaucoup de fans, "Schwarzy" signe avec Terminator 2 l'un de ses meilleurs rôles, qui a grandement contribué à faire de lui une star mondiale du cinéma. Alors que les spectateurs l'avaient vu en cyborg tueur qui devait tuer la mère du héros dans le premier film, ils le retrouvent en "bodyguard" prêt à tout pour protéger John Connor.







T-1000, un méchant iconique

T-1000 participe énormément au succès du film. Il est quasi indestructible. Le métal liquide qui le compose lui permet de se régénérer après un impact de balle ou un choc brutal. Les effets spéciaux en mettent d'ailleurs plein la vue : le métal fond et se reforme presque à l'infini au gré des formes et des corps qu'adopte le cyborg. 26 ans plus tard, ces scènes n'ont pas pris une ride. Il est une créature froide qui s'oppose avec force au T-800 Modèle 101, un être quasi de chair qui peut ressentir et même saigner.

Sarah Connor, une mère guerrière

Linda Hamilton interprète, elle, son rôle le plus marquant. Dans Terminator, on la découvre complètement dépassée par les événements. Cette aventure ne laissera pas indemne : dans Terminator 2, elle est internée depuis des mois. Sarah est en réalité une mère guerrière prête à tout pour sauver son fils, menacé bien avant sa naissance. Armé jusqu'aux dents, elle court, hurle, tire et repousse ses névroses. Elle parvient même à accepter le T-800 presque comme un membre de sa famille.

Linda Hamilton est Sarah Connor dans la saga "Terminator" Crédit : StudioCanal

Parce que "Hasta La Vista Baby"

Que vous ayez vu ou non Termanitor 2, vous avez déjà entendu parler de "Hasta la Vista Baby". Une des répliques les plus célèbres du film et de la pop culture, prononcée par T-800 qui fait ensuite voler en éclats son ennemi.

> Terminator 2 - Hasta La Vista Baby

Il en est de même pour "I'll be back" (je reviendrai, en français), mais aussi "Viens avec moi si tu veux vivre", que prononcera d'ailleurs la "nouvelle" Sarah Connor dans Terminator Genisys (2015). On n'oublie pas non plus le "Reste cool sac à m*rde", lorsque John apprend à T-800 le "langage cool". Beaucoup de répliques cultes pour un Arnold Schwarzenegger qui ne prononce que 700 mots !



Côté scènes, on retiendra celle où le T-800 se coupe le bras devant un ingénieur de Skynet pour lui montrer qu'il est un cyborg, le combat final entre les deux robots et l'Apocalypse qui ravage le monde... entre autres.