publié le 28/04/2017 à 16:03

Wonder Woman n'est pas encore sorti dans les salles, mais cela n'empêche pas sa réalisatrice de parler déjà d'une suite. Dans un entretien accordé au Toronto Sun, Patty Jenkins a élaboré quelques pistes du scénario pour le Wonder Woman 2, qui est encore à l'état de projet. DC Comics n'a pas confirmé qu'un deuxième film était prévu pour les aventures de la super-héroïne, membre de la Justice League, attendu en novembre prochain en compagnie de Batman et Superman, entre autres.



Mais avant, on découvrira donc comment la princesse Diana est devenu Wonder Woman dans le premier blockbuster attendu le 7 juin : son enfance avec les Amazones sur l'île paradisiaque de Themyscira, son entraînement pour devenir une guerrière, son arrivée dans le monde des hommes, en pleine Première Guerre mondiale. C'est là qu'elle deviendra la super-héroïne que nous connaissons. Diana combattra d'ailleurs Arès, le dieu de la guerre dans ce premier film dédiée à une super-héroïne DC Comics.

"J'ai hâte de voir Wonder Woman dans un autre grand film." - Patty Jenkins





"J'ai hâte qu'elle débarque en Amérique et devienne la Wonder Woman que nous connaissons tous, et l'héroïne américaine avec laquelle nous avons grandi. J'adorerais l’emmener un peu plus dans le futur et avoir une histoire excitante et amusante qui lui soit propre. Le premier Wonder Woman traite beaucoup de la personne qu'elle va devenir. J'ai hâte de détailler qui elle est, et de la voir dans un autre grand film solo super-héroïque", a confié Patty Jenkins au Toronto Sun.

> Wonder Woman - Bande Annonce Officielle Origine (VOST) - Gal Gadot