Batman, Wonder Woman, Flash... Les héros de DC Comics sculptés en Lego

Des super-héros, oui, mais en Lego... Une exposition sous le Chapiteau de la Villette à Paris jusqu'au 19 août propose de découvrir les personnages de vos comics préférés en petites briques.



L'artiste Nathan Sawaya en a fait son métier. Cet ancien avocat américain est devenu sculpteurs de briques Lego. Il en a 7 millions dans son atelier et il passe ses journées à créer, imaginer, inventer... Il présente donc à Paris, après Madrid, Londres et Rome, 120 "super héros" et "super vilains" des comics américains grandeur nature. Vous allez voir Batman, Wonder Woman, mais aussi le Joker, Aquaman, Green Lantern... pour certains personnages, Nathan Sawaya a utilisé plus de 30.000 briques.

Son univers d'inspiration, ce sont donc les super-héros de DC Comics... Ils ont marqué l'enfance et la jeunesse de Nathan Sawaya comme tous les Américains, d'ailleurs.

DC Comics, c'était l'une des principales maison d'édition américaines dans les années 30. En 1938, apparition de Superman, le 1er super héros... Viennent ensuite toutes les stars que l'on connaît aujourd'hui et que l'on retrouve dans cette exposition importée en France par Corinne Ménégaux.

La musique traditionnelle tzigane de Sirba Orchestra

Sirba Orchestra, c'est la musique sans frontière. L'aventure commence en 2003 quand un violoniste de l'orchestre de Paris, Richard Schmoucler, décide de créer le Sirba Octet. "Sirba" comme la danse roumaine. Et octet pour huit instruments : deux violons, un alto, un violoncelle, une contre-basse, une clarinette, un piano et un cymbalum (ou "piano tzigane").



Pour ce cinquième album, le groupe se fait plus symphonique avec l'aide de l'orchestre de Liège. De quoi rendre les grands thèmes des musiques de l'Est plus amples et plus explosifs.