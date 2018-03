Gal Gadot incarne Wonder Woman depuis "Batman V Superman"

publié le 26/07/2017 à 11:28

Sortez vos agendas. Après avoir officialisé la suite des aventures cinématographiques de la princesse des Amazones, Warner Bros., le studio de production de ce blockbuster américain sorti le 7 juin dernier, vient de communiquer ce mardi 25 juillet la date de sortie de Wonder Woman 2.



Après avoir envahi les salles de cinéma au début de l'été 2017, Wonder Woman 2 fera son retour sur grand écran en période hivernale. Mais il faudra patienter plusieurs mois avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de la super-héroïne. La date a été arrêtée au 13 décembre 2019 a annoncé Warner Bros, selon The Hollywood Reporter.

Gal Gadot reprendra son rôle de sauveuse de l'humanité tandis que Patty Jenkins pourrait reprendre les rênes de la réalisation du film. À en croire le magazine spécialisé, la nouvelle n'a pas encore été annoncée officiellement mais le suspens devrait être bientôt levé.

Avant de la retrouver dans un long métrage qui lui sera entièrement consacré, Wonder Woman reviendra au cinéma en novembre prochain dans les films Justice League et Aquaman (en décembre 2018). De quoi faire patienter les fans de la super-héroïne.