"Les Animaux Fantastiques 2" se passera "presque entièrement à Paris"

publié le 21/11/2017 à 18:36

J. K. Rowling nous invite à faire un tour du monde magique. Après sept livres dont l'action se déroulait quasi exclusivement au Royaume-Uni et un premier film aux États-Unis d'Amérique, la mère d'Harry Potter veut nous faire découvrir... la France, version sorcier.



Quelques indices nous laissaient penser que l'on reverrait les États-Unis ou que l'on retournerait sur les îles britanniques où vit un certain Albus Dumbledore, incarné cette fois par Jude Law. Le casting qui incorporait le personnage français de Nicolas Flamel pouvait aussi laisser entrevoir un passage en France. Ce sera finalement bien plus.

Dans une interview auprès de nos confrères américains d'Entertainment Weekly, le producteur des Animaux Fantastiques, David Heyman, a indiqué que le film "prendrait place presque entièrement à Paris". Le producteur a aussi donné quelques détails sur l’ambiance de ce deuxième volet baptisé Les Crimes de Grindelwald : "Nous plongeons profondément dans le monde des sorciers. On est à Paris, Londres, New-York. Ce monde est en extension. Comme vous le voyez (sur la photo du casting, ndlr) nous suivons un certain nombre de personnages. Ce film a un ton vraiment différent. Il est plus proche d'un thriller. C'est aussi une histoire sur l'amour et les passions, toutes les passions : paternelle, romantiques, politique. Et c'est aussi une aventure très drôle et enthousiasmante."



Il faudra attendre le 16 novembre 2018 pour voir ce Paris enchanté et découvrir qu'il y a plus de Français sorciers que la belle Fleur Delacour (Clémence Poésy).