"Game of Thrones" : Sophie Turner annonce la date de diffusion de la saison 8

publié le 07/12/2017 à 18:01

C'est la question qui hante tous les fans de la série la plus populaire du moment : quand va reprendre Game of Thrones ? Une interrogation d'autant plus forte que la saison 8 sera la dernière et que toutes les questions levées par la saga de George R. R. Martin devraient trouver y une réponse.



Interrogée sur ses futurs projets, l'actrice Sophie Turner qui interprète Sansa Stark depuis 2011 a précisé que la huitième saison sera diffusée en 2019. De quoi réduire à néant les espoirs des plus optimistes téléspectateurs. Traditionnellement chaque année à droit à sa saison et 2018 paraissait - une audacieuse - mais envisageable possibilité.

"Êtes-vous impatiente pour l'année qui arrive ?", a demandé à la comédienne le magazine Variety. "Oui, je suis très impatiente ! Game of Thrones sort en 2019. Dark Phoenix en novembre (2018, ndlr). J'ai quelques films indépendants qui arrivent. Je serai la productrice de mon prochain long-métrage Girl Who Fell From the Sky. Je suis très excitée pour l'avenir". Patience donc.