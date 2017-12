The Walking Dead 8x08 Opening “ How it’s gotta be “

publié le 10/12/2017 à 18:00

Si vous préférez ne rien savoir de l'épisode 8 de The Walking Dead, partez chasser les zombies dans un autre endroit, car la suite du texte contient des spoilers sur l'intrigue.



À quelques jours de sa diffusion, l'épisode 8 de la saison 8 de The Walking Dead dévoile quelqu'uns de ses secrets. Dernier épisode avant traditionnelle coupure hivernale de la série, il durera 90 minutes, pour, on l'espère, redonner de l'intérêt à cette saison.Et parmi les grands événements de l'épisode, outre la probable attaque d'Alexandria par les Sauveurs, il se pourrait bien que la communauté d'Oceanside fasse son grand retour.

Pour vous rafraîchir la mémoire, cette communauté a été découverte par Tara dans la saison 7. Elle est composée uniquement de femmes (pour la plupart armées) qui vivent cachées dans la forêt. Les hommes ont été enlevés, voire tués par les Sauveurs. C'est pour cela qu'Oceanside décide ne pas rejoindre Rick, le Royaume et Maggie dans leur guerre contre Negan.

Alexandria a besoin de l'Oceanside pour battre Negan

Mais, Enid et Aaron devraient réussir à les convaincre. Dans un extrait diffusé sur AMC et repris sur YouTube, on voit les deux personnages qui font route vers l'Oceanside. "Je me demande si elles voudront bien nous parler. Nous devons simplement leur demander de nous rejoindre. Il faut les convaincre", explique Aaron. Alexandria aura en effet besoin de main-forte dans la guerre contre Negan, depuis que le Royaume s'est retiré de la bataille. Ezekiel a en effet perdu sa couronne et sa tigresse Shiva dans l'épisode 4 et il est au plus mal.



Reste à savoir si les femmes de l'Oceanside, menées par Cyndie accepteront cette fois-ci de rejoindre la lutte. Dans tous les cas, Sydney Park (l'interprète de Cyndie) que son personnage serait face à un dilemme, comme le rapporte le site Comic Book. "Elle a vu sa famille se faire tuer devant elle, et elle n'a plus rien à perdre, excepter sa grand-mère, Rachel et sa communauté (...) Elle est vraiment face à un dilemme, mais finalement elle essaye de faire de son mieux, même si je pense qu'elle ne veut surtout pas devenir comme les personnes qui l'ont blessée". De quoi augmenter la tension autour du choix de l'Oceanside. Plus que quelques jours pour découvrir si l'Oceanside rejoindra le combat.