publié le 29/11/2017 à 13:09

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur la suite de la saison 8 et/ou que vous n'avez pas vu l'épisode 6, passez votre chemin, car la suite du texte est remplie de spoilers.



La saison 8 de The Walking Dead continue de gagner doucement en intensité. Dans l'épisode 6 intitulé Le Roi, la Veuve et Rick, on en apprend davantage sur le nouveau personnage introduit dans le premier épisode. Il s'agit de l'homme que rencontre Carl, mais dont on ne connaît pas l'identité.

On sait désormais qu'il se prénomme Siddiq, qu'il a tué "237 zombies" et "un survivant" qui commençait à se transformer en créature assoiffée de chair de fraîche.



Siddiq est incarné par Avi Nash dans "The Walking Dead" Crédit : AMC

Si ce nom ne dit pas grand chose aux fans de la série diffusée sur AMC aux États-Unis et OCS en France, il parle aux lecteurs de comics. Siddiq a fait sa première apparition dans The Walking Dead #127 qui se déroule après la guerre des Communautés contre Negan. Prenons le temps de faire connaissance avec ce nouveau survivant qui s'apprête à rejoindre Alexandria aux côtés de Carl.

Siddiq vient de la communauté de l'Oceanside

Dans les comics, Siddiq est originaire de Miami, en Floride. Une fois l'épidémie propagée, il rejoint la communauté de l'Oceanside, introduite dans la saison 7 de la série. Tara découvre ce groupe entièrement composée de femmes, qui vivent cachées dans la forêt. Siddiq y travaille en tant que pêcheur. Michonne lui conseille ensuite de rejoindre Alexandria. Il aide à la reconstruction de la ville, après la guerre contre Negan.

Il entretient une relation secrète avec Rosita

Siddiq avoue à Eugene que Rosita est amoureuse de lui Crédit : Image Comics

Selon le site américain Skybound, spécialiste de The Walking Dead, Siddiq n'a pas "un rôle important" dans l'intrigue des comics. Mais, il participe grandement à la reconstruction d'Alexandria et a une relation secrète avec Rosita (Christian Serratos dans la série), qui est alors mariée à Eugene. Siddiq lui raconte toute la vérité à un moment dans l'histoire et lui révèle même qu'il est le père de l'enfant de Rosita.



Reste à savoir s'il en sera de même pour la série, puisque pour le moment Eugene est du côté de Negan au Sanctuaire. Enfin, on ne sait pas encore si Siddiq a de vraies bonnes intentions en suivant Carl. Il peut être aussi lié aux Sauveurs... Le mystère reste total.