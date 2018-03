The Walking Dead OPENING SCENE 8x13 “"Do Not Send Us Astray”

publié le 19/03/2018 à 14:14

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 12 de la saison 8 diffusé ce lundi 19 mars 2018. Si vous n'avez pas encore regardé The Key ("La Clef") nous vous suggérons de le faire avant d'aller plus loin.



"Ça veut dire que nous avons au moins demain. Peut-être une nuit de plus. Après ça, pas de garantie." C'est sur ce message particulièrement pessimiste de Carol que commence la bande-annonce de l'épisode 13 de la saison 8 de The Walking Dead. Baptisé Do Not Send Us Astray("Ne nous égarez pas du chemin"), cet épisode devrait être bourré d'action.

On peut y voir les deux camps, celui des Sauveurs de Negan (mais sans la présence de ce dernier kidnappé par Jadis à la fin de l'épisode 12) et la Colline de Maggie, se préparer au combat. Carol, Ezekiel, Jerry et Rick sont montrés l'arme au poing et prêts à en découdre. De son côté, Simon mène ses hommes pour réaliser l'annihilation qu'il a annoncée à ses hommes à la fin de l'épisode précédent.



L'absence de Negan pourrait se révéler un avantage moral et stratégique considérable pour nos héros. S'ils remportaient le début de la bataille, les hommes de Negan pourraient se retourner facilement contre Simon, leur nouveau chef auto-proclamé. Dwight pourrait aussi prouver qu'il est du côté des bons en provoquant une Bérézina dans le camp des Sauveurs. Une façon de prouver sa nouvelle loyauté aux héros de la Colline.