publié le 05/03/2018 à 14:37

À plus de la moitié de la saison 8, The Walking Dead veut monter que la tension est toujours présente. Après la mort de Carl dans l'épisode 9, Rick enrage, Negan fend l'armure et Jadis fait le deuil de sa communauté. Pour l'épisode 10, diffusé lundi prochain sur OCS, le shworunner se concentrera sur les survivant(e)s d'Alexandria. Daryl, Tara et leurs compagnons décident de rejoindre la Colline de Maggie, sous la direction de Dwight. L'ex Sauveur a décidé de rallier le camp de Rick pour abattre Negan. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur l'épisode 11.



Intitulé Dead or Alive or, (Mort ou vivant ou), l'épisode 11 devrait, on l'espère, apporter un nouvel intérêt à la saison 8 de The Walking Dead. AMC a dévoilé un court teaser, chargé en tension, centré sur Daryl, Tara et Dwight. Les trois personnages sont en route vers la Colline de Maggie avec les survivant(e)s de l'attaque d'Alexandria par les Sauveurs dans l'épisode 8. Tous et toutes doivent redoubler de prudence, puisque le groupe de Negan les traque.

Dwight, ancien membre des Sauveurs, décident de faire passer le petit groupe par les marais, infestés de zombies. S'en est trop pour Tara qui menace Dwight de son arme. Il faut dire rappeler que ce dernier a tué Denise, la petite amie de Tara dans la saison précédente... Daryl tente bien que mal de calmer la jeune femme, même s'il ne porte pas lui-même Dwight dans son cœur. Reste à savoir si Dwight sera tué dans ce prochain épisode ou s'il survivra à la probable fin de la guerre entre Rick et Negan.

Maggie passe à la vitesse supérieure

La suite du teaser nous entraîne sur la Colline de Maggie. Si elle refusait au départ de tuer les prisonniers du camp de Negan, emmenés par Jésus au début de la saison 8, elle montre qu'elle a changé d'avis. Magie décide en effet de couper les rations des prisonniers, après en avoir tué un (et envoyer le corps à Negan en lui demandant de déposer les armes). Il y a quelques semaines, Lauren Cohan, interprète de la survirante annonçait un changement notoire pour Maggie, après l'attaque d'Alexandria. "C'était une vengeance impulsive (...). Je croyais que Maggie naviguait dans ce monde avec un peu de compassion et d'espoir, mais là elle se dirige vraiment vers des directions différentes", expliquait-elle à EW.