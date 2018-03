Lennie James et Melissa McBride dans "The Walking Dead"

publié le 02/03/2018 à 07:30

Après deux mois de coupure hivernale, The Walking Dead a fait son retour lors d'un épisode tire-larmes consacré au personnage de Carl, le fils de Rick Grimes. En plus de ces séquences d'adieux fortes en émotion, cet épisode s'est surtout terminé par une scène qui se déroule dans un temps probablement futur à l'intrigue. Attention, la suite contient de spoilers sur la saison 8 et sur les comics.



Sait-on déjà comment se terminera la saison 8 de The Walking Dead ? La question peut se poser après la diffusion de l'épisode 9, le 26 février dernier en France. L'épisode se termine en effet par une image de Rick blessé, la main ensanglantée, au pied d'un arbre. Cette scène a déjà été vue au tout début de l'épisode 1 de la saison 8. On a alors un gros plan sur le visage de Rick, où se reflètent des vitraux (qu'on voit ensuite dans la scène finale de l'épisode 9). On revoit ce même plan à la fin de l'épisode 1 et au début de l'épisode 9, où Rick, les yeux rougis déclare : "Ma miséricorde prime sur ma colère".

Rick dans la scène finale de l'épisode 9 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Ce moment, correspond à une ellipse et se déroulerait après la fin de la bataille entre les Sauveurs et les Communautés. Pour avancer la théorie qui voudrait que la scène finale de l'épisode 9 révèle la fin de la saison 8, il faut se tourner du côté des comics de The Walking Dead, qui sont en avance sur la série.

Une scène qui se déroulerait après la bataille finale contre les Sauveurs

Dans l'arc des comics All Out War, Rick est blessé au flanc gauche par une flèche pendant la bataille finale contre les Sauveurs. Cette blessure correspondrait à celle que l'on voit à la fin de l'épisode 9. Malgré sa blessure, Rick attaque Negan au couteau et lui tranche la gorge tandis que ce dernier lui brise la jambe. Mais, le père de Carl décide d'épargner Negan et de le faire prisonnier.



On pourrait penser que la scène finale de l'épisode 9 se déroule après ce face-à-face (vu dans les comics) et que Rick, blessé, se rappelle alors les dernières paroles de son fils. En effet, dans l'épisode 9, Carl encourage son père à faire la paix avec les Sauveurs et à réaliser son rêve où toutes les Communautés vivent en symbiose. Rick déciderait de rendre hommage à son fils et de faire abstraction de sa haine envers Negan. C'est pour cela qu'il prononcerait la phrase : "Ma miséricorde prime sur ma colère".

Mais, Rick va-t-il mourir ?

Reste maintenant à savoir si Rick est en train de mourir puisque notre héros à la peau cadavérique et des blessures importantes. Il murmure presque sa dernière phrase, signe qu'il est exténué. De quoi donner des sueurs froides aux fans, surtout après la révélation de Robert Kirkman, le créateur des comics de The Walking Dead et producteur de la série. Lorsqu'un fan lui a demandé si Rick allait mourir, il a simplement répondu : "Oui, bien sûr". Il faudra encore patienter jusqu'à la fin de la saison 8 (qui se termine à l'épisode 16) pour découvrir le sort de Rick. À moins que Robert Kirkman n'est pas encore prévu de supprimer le célèbre héros de son show.