publié le 20/01/2018 à 08:10

Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 8 de la saison 8 de The Walking Dead, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Décidément, la polémique autour de la saison 8 de The Walking Dead ne dégonfle pas. Après l'épisode 8 marqué par la mort prochaine de Carl Grimes, après une morsure d'un zombie, les fans sont montés au créneau. Depuis un mois, une pétition circule pour demander le renvoi du showrunner Scott Gimple (plus de 80.000 signatures). Et à quelques semaines de la reprise de la saison 8 (le 26 février en France), Robert Kirkman, le créateur des comics dont s'inspire la série, a décidé de prendre la parole.

"Scott m'en a parlé [la mort de Carl] il y a environ un an. Au départ, je lui ai dit : 'Mais tu sais que c'est un gros truc ?'. J'étais anxieux. Mais, une fois qu'il m'a clairement exposé ses plans sur le long-terme et ce qui allait en ressortir, j'ai adhéré au projet", a expliqué Robert Kirkman au média américain Entertainment Weekly.

Robert Kirkman comprend les fans

"Je sais que certains fans ont été très contrariés, mais c'est normal. Nous ne sommes pas censés être heureux lorsque nos personnages préférés meurent. Nous sommes censés être inquiets pour eux, nous demander ce qui pourra leur arriver et anticiper la suite de leurs aventures. Cela montre que vous êtes impliqué dans la série que vous regarderz. Notre travail consiste à satisfaire cet intérêt et montrer que nous avons fait les bons choix", poursuit-il.



Sans vraiment dire qu'il soutient Scott Gimple, Robert Kirkman a quand même voulu montrer qu'il respecte sa décision concernant Carl.

Il donne aussi des détails sur l'épisode 9

En plus de réagir à la polémique concernant la prochaine disparition de Carl, Robert Kirkman donne quelques détails sur l'épisode 9 de la saison 8. "C'est un bel hommage à Carl et à Chandler [son interprète]. Il a réalisé un excellent travail sur cet épisode, il devrait en être fier. Je pense que c'est un épisode qui fera longtemps parler le public".



Mais, il a aussi tenu à rassurer les fans. "La mort de Carl ne signifie pas pour autant que la série va s'éloigner des comics. Cela veut dire qu'il y a aura des différences entre les deux, et le but c'est de rendre ces différences intéressantes pour le public", conclut Robert Kirkman.