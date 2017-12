publié le 19/12/2017 à 12:27

Attention, si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode de la saison 8 de The Walking Dead, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Rien ne va plus dans The Walking Dead. Les fans de la série sont de plus en plus déçus par la saison 8, démarrée en octobre dernier. Avec une intrigue plutôt mollassonne et des personnages de moins en moins charismatiques, celle-ci enregistre de mauvais chiffres d'audience en comparaison avec les saisons précédentes. Et le départ brutal de Chandler Riggs (Carl Grimes) à la moitié de la saison n'a rien arrangé. Les fidèles de The Walking Dead ont donc décidé de réagir.

Une pétition circule sur site le Change.org pour demander le licenciement de Scott M. Gimple, le showrunner de la série depuis 2013. À ce jour, celle-ci a déjà récolté plus de 60.000 signatures. Les fans lui reprochent surtout la disparition du personnage incarné par Chandler Riggs, qui était censé être encore présent pendant trois saisons.

Le père de Chandler Riggs monte au créneau

Le père de Chandler Riggs n'a pas apprécié que son fils soit renvoyé de "The Walking Dead" Crédit : Facebook

Le père de Chandler Riggs a tout expliqué dans un long message posté sur Facebook, il y a quelques jours. "Je n’ai jamais eu confiance en Gimple ou AMC, mais Chandler oui. Je sais à quel point ça le blesse", a-t-il écrit. Pour le moment, Scott M. Gimple n'a pas réagi à la polémique qui continue de gonfler. Il n'empêche que la suite de la saison 8, attendue le 25 février aux États-Unis et dès le lendemain en France sur OCS, doit s'améliorer pour remonter dans le cœur des fans