publié le 14/01/2018 à 08:10

Encore un mois à attendre avant le retour de The Walking Dead. Comme chaque année, la série est en arrêt pendant les périodes de fin d'année. La seconde partie de la saison 8 est attendue le 25 février aux États-Unis et le lendemain en France sur OCS.



Si pour le moment on a peu d'informations sur le synopsis - même si on se doute que Carl aura quand même droit à une grande scène dès l'épisode 9 - il faut reconnaître que cette seconde partie est attendue. Alors voici 6 séries pour patienter.

Des zombies, vous en aurez. De Nation Z à Dead Set, il est question de survie. Avec iZombie, vous allez faire connaissance avec Liv, une héroïne au teint blanc qui résout des crimes.

Nous avons aussi pensé à deux séries "bonus" : Outcast, signé Robert Kirkman (l'auteur des comics de The Walking Dead) et consacré à l'exorcisme. L'occasion d'en savoir plus sur l'univers sombre de l'auteur. Mais aussi Ride with Norman Reedus pour sillonner les Etats-Unis à moto en compagnie de l'interprète de Daryl Dixon.

1. "Fear The Walking Dead", la plus évidente

Lancée en 2015, Fear The Walking Dead n'est autre que la série spin-off de The Walking Dead. Elle se déroule à Los Angeles, au tout début de l'épidémie (et non à Atlanta comme avec Rick).



L'occasion de découvrir comment l'épidémie a commencé. Parmi les personnages principaux, Madison Clark, la mère d'Alicia et Nick, et son compagnon Travis, père de Chris. Comme dans The Walking Dead il est question de survie, de zombies, dans un univers que les fans connaissent bien.

2. "Izombie", pour son héroïne atypique

Adaptée du comics éponyme, cette série raconte les aventures d'Olivia Moore, surnommée Liv. À la suite d'une soirée qui a mal tourné, la jeune femme étudiante en médecine se retrouve transformée. Loin de se laisser abattre, Liv devient médecin légiste, pour dévorer des cerveaux humains en toute tranquillité.



Sauf qu'en mangeant les cerveaux des défunts et des défuntes, elle hérite de leurs souvenirs. Notre héroïne à la peau pâle et la soif de chair fraîche, elle décide donc d'aider la lieutenante Claire Babineaux à résoudre des enquêtes, comme elle a accès privilégié à la mémoire des victimes.

3. "Z Nation", pour son action

Dans Z Nation, le monde a aussi été ravagé par un virus. Mais, Murphy peut tous et toutes nous sauver. C'est un ancien prisonnier à qui on a injecté, contre sa volonté, le virus "zombie" auquel il a survécu. Sa survie est indispensable pour préparer des antidotes et tenter de ramener à la vie les millions de morts-vivants qui dominent le monde.



Murphy est donc escorté jusqu'à un laboratoire de Los Angeles par un groupe de survivants. Bien évidemment, le chemin sera tout sauf tranquille. Et le temps presse, car le virus injecté commence à transformer Murphy, qui n'ose révéler la vérité à ses "compagnons".

4. "Dead Set", pour une dose de gore

Avec Dead Set, vous aurez droit à un Loft Story sous hémoglobine. Alors que le monde est mystérieusement frappé par un virus qui transforme les hommes et les femmes en zombies, des candidat(e)s d'une télé-réalité restent coupés de la folie. Sauf qu'ils représentent la dernière réserve de nourriture fraîche pour les zombies qui se précipitent vers leur villa.



Commence alors une longue lutte pour la survie, dans un environnement dont il est presque impossible de s'échapper. Du sang, des cris, des larmes... Si vous regrettez le manque de gore de la saison 8 de The Walking Dead, vous serez servi(e)s avec Dead Set.

5. "Outcast", pour découvrir une autre oeuvre de Robert Kirkman

Cette autre adaptation du travail de Robert Kirkman ne parle pas de zombies. Mais, vous retrouverez une partie de l'univers sombre et cauchemardesque de l'auteur. Le pitch ? Depuis son enfance, Kyle Barnes se bat contre des démons. Adulte, il essaye de comprendre ce qui a pu lui arriver.



Il découvre qu'il peut exorciser une personne avec un simple contact. Un prêtre lui demande de l'aide pour s'occuper d'un petit garçon. Au fil de son enquête, de plus en plus sombre, Kyle découvre une vérité terrifiante...

Bonus : "Ride with Norman Reedus"

Si vous voulez toujours plus de Norman Reedus/Daryl devant votre écran, ce show est fait pour vous. Commandé en 2015 par AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead, elle met en scène l'acteur qui sillonne les États-Unis à bord de sa moto.



Dans chaque épisode, Norman Reedus rencontre un artiste ou un proche avec qui il partage sa passion pour les cylindrées. L'occasion d'en prendre plein la vue et d'en savoir plus sur l'acteur qui incarne Daryl depuis 2010.