publié le 12/03/2018 à 08:35

Si vous pensiez avoir la suite directe des aventures de la semaine dernière et en savoir plus sur Jadis et les Scavengers, l'Oceanside ou encore Rick, notre héros... Cet épisode 11 ne pourra que vous décevoir. Dans la grande tradition de The Walking Dead, les créateurs font le pari, une nouvelle fois, de la patience des téléspectateurs en proposant la suite des aventures d'autres personnages.



L'épisode 11, baptisé "Dead or Alive or..." ("Mort ou vif ou...") est un épisode de préparatifs. L'évolution des personnages secondaires comme Dwight, Gabriel et le docteur Carson ou encore Eugene sont d'énièmes amuse-bouches avant la confrontation que tout le monde attend : Negan vs Rick.



Attention, la suite du texte contient des spoilers sur l'épisode 10. L'épisode propose une lecture assez originale sur le thème de la foi avec naturellement notre pasteur préféré, Gabriel, au premier plan. Très souvent, la production de The Walking Dead aime développer des thèmes chrétiens comme la foi, l'espoir, le pardon pour finalement briser ces convictions et plonger ses personnages dans une détresse digne d'une série post-apocalyptique.

Cette semaine, la série aux centaines de zombies ne fait pas exception. Elle s'amuse même, avec une certaine perversité, à offrir une lumière au bout du tunnel pour mieux l'éteindre une fois que les personnages l'ont aperçue.

Les cruelles visions de Gabriel

Gabriel et le docteur Carson occupent la majeure partie de l'épisode. Le religieux et le scientifique opposent leur vision du monde pour une lutte classique entre foi aveugle (littéralement) et précautions cartésiennes.



Gabriel perd de plus en plus sa vue. Dans un grand nombre de scènes, le réalisateur nous fait voir à travers ses yeux malades façon spot de sensibilisation contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Des tâches noires empêchent le pasteur de lire ou de voir le moindre zombie à moins de 10 centimètres de son visage.

Gabriel a une infection qui affecte grandement sa vue Crédit : AMC

Mais malgré ce handicap parfaitement insurmontable dans le monde monstrueux de The Walking Dead, Gabriel se croit guidé par la main de Dieu. Soutenu par le docteur Carson, avec lequel il évoque quelques-unes de ses convictions naïves, il finit par accéder à une maison abandonnée, un petit havre de paix. Pour Gabriel c'est certain, Dieu les a mené jusqu'ici. À trois reprises, une force supérieure semble guider les deux hommes. Dieu ou une chance insolente ? Le spectateur décidera.



Dans la bâtisse abandonnée, ils trouvent des antibiotiques qui peuvent sauver la vie de Gabriel dont l'infection ne fait qu'empirer. Dans une grosse tirelire, ils trouvent une carte et des clefs de voiture pour leur destination. Et enfin, alors que le docteur Carson est menacé par des Marcheurs et qu'il ne peut se défendre car bloqué dans un piège à loup, Gabriel parvient à le sauver en tirant les yeux fermés. Un miracle.



Malheureusement, les deux hommes seront rattrapés par les hommes de Negan à la fin de l'épisode et le docteur froidement abattu laissant Gabriel seul, aveugle et en larmes. Ce dernier sera confié à Eugene dans la manufacture de munitions de Negan. Il va trier les balles qui pourraient tuer ses amis dans un futur proche... Une certaine idée de l'Enfer.

Eugene dans sa fabrique de munitions Crédit : AMC

Retrouvailles sur la Colline

L'autre équipée que l'on suit est le groupe mené par Daryl. Afin de mener les survivants à la Colline sous la protection de Maggie sans se faire capturer ou abattre par les hommes de Negan qui patrouillent la zone, Daryl doit choisir un chemin sûr. C'est finalement Dwight qui lui donnera un conseil avisé mais dangereux. L'ancien lieutenant de Negan, qui a trahi son camp et qui est vu comme un ennemi par tous, lui recommande de passer par les marais qui ne seraient pas surveillés par Negan.



The Walking Dead étant une série horrifique, il est évident que si les personnages ont une chance de marcher dans des marécages grouillant de zombies, ils la prendront ! Notre joyeux groupe part dont lobotomiser quelques dizaines de Marcheurs cachés dans l'eau pour sécuriser le chemin. De son côté Tara surveille Dwight et elle a très (très) envie de lui régler son compte.

A chaque instant, Dwight risque sa vie dans un camp comme dans l'autre Crédit : AMC

Après avoir résisté à la tentation, Tara essaye d'abattre l'homme. Dwight échappera à la balle mais le duo se retrouve pris au piège par une patrouille de Negan. Dwight finira par rejoindre les siens mais ne trahira pas Tara et Daryl. Par un mensonge, il guidera même les hommes de Negan loin de nos héros. Peut-être est-il digne de confiance malgré tout ?



Après avoir franchi le marais, nos héros arriveront à la Colline où Maggie a du mal à faire face au nombre croissant d'habitants et de prisonniers alors que les denrées diminuent. Des retrouvailles émouvantes et l'occasion pour certains personnages d'apprendre la mort de Carl, une information qui ne manquera pas faire couler quelques larmes des deux côtés de l'écran.

Le plan monstrueux de Negan

Negan veut tester une nouvelle méthode de combat : la contamination de ses ennemis Crédit : AMC

Si Rick est absent de cet épisode, son grand ennemi, Negan, est de retour. Après avoir fendu l'armure lors du précédent épisode, on retrouve le Negan que l'on aime : souriant et diabolique. Il échange avec Eugene, toujours aussi étrange et impassible malgré les menaces. Les deux évoquent différentes techniques pour gagner les batailles à venir.



Pressé par Negan de faire plus de munitions, Eugene lui répond que c'est impossible mais qu'ils pourraient toujours "faire quelques catapultes pour lancer des morceaux de zombies" sur leurs ennemis pour remporter une bataille psychologique. Cette idée saugrenue fera naître une tactique dans l'esprit de Negan : utiliser les entrailles des Marcheurs pour contaminer ses opposants. Dans la scène de conclusion, on peut le voir enduire la précieuse batte Lucille de sang de zombie : la moindre blessure, même superficielle, sera mortelle.