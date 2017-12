publié le 12/12/2017 à 23:40

Tout commence en 1977 pour Patrice Girod. Il a 10 ans lorsqu'il va voir au La Guerre des Étoiles au cinéma à Paris. Cela va faire basculer sa vie. "Une expérience incroyable", selon lui.



Pour Patrice Girod, l'arrivée de la saga Star Wars est un changement radical avec les programmes proposés à la télévision française de l'époque."J'étais dans l'immersion complète, j'étais Luke Skywalker". Il devient alors un fan de la saga et est désormais un des plus grands spécialistes français du sujet. "Star Wars, c'est une histoire de famille, un soap opera et c'est pour cela que ça parle à tout le monde", assure l'expert.

Depuis plus de 20 ans, Patrice Girod a écrit trois livres sur la saga, dont Star Wars, objet du mythe en collaboration avec Arnaud Grumberg, aux éditions Hachette Heroes. Les deux hommes vont aussi faire l'ouverture d'une galerie à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dédiée à la saga.

Si Patrice Girod "vit Star Wars 24h/24h", il n'est pas qu'un simple fan. Il a fait incarner les voix de certains personnages sur les films 1, 2 et 3, notamment les voix de droïdes. "Je suis la voix du premier droïde de Star Wars à se faire exploser". Il a aussi été figurant sur un film, en tant que citoyen de la planète Naboo dans le volet 1. Il commente avec humour : "Mon costume me faisait ressembler à Jean Marais dans 'Le Capitan'".